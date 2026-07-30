Η μεγάλη «απόβαση» των εταιρειών πληροφορικής στα έργα άμυνας
Η μεγάλη «απόβαση» των εταιρειών πληροφορικής στα έργα άμυνας
Οι εξελίξεις για Space Hellas, QnR, Profile, Nova ICT, Uni Systems, Cosmos και άλλους «παίκτες» - Στην… πρώτη γραμμή ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΕΛΚΑΚ – Ανεβάζουν ρυθμούς οι διαγωνισμοί
Πιο δυναμικά έχουν εισέλθει πλέον οι εγχώριοι όμιλοι πληροφορικής στα έργα για την αμυντική βιομηχανία, ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο για τα έσοδά τους κατά την επόμενη πενταετία.
Για κάποιους, ίσως, τους προηγούμενους μήνες οι σχετικές συζητήσεις αφορούσαν περισσότερο το θεωρητικό μέρος της νέας δραστηριότητάς τους, ωστόσο όσο κυλά ο καιρός, οι ελληνικές εταιρείες περνούν η μία μετά την άλλη στην πράξη.
Οι διαγωνισμοί του ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) για μια σειρά από νέα projects, αλλά και σε διεθνές επίπεδο αντίστοιχα έργα για την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αρχίζουν να δημιουργούν μια «πίτα» που ελκύει τους βασικούς «παίκτες» του κλάδου στην Ελλάδα – στο κομμάτι σαφώς που συσχετίζεται με τα δικά τους τεχνολογικά αντικείμενα – για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο.
Η λήξη των χρηματοδοτήσεων από το RRF για τα ψηφιακά έργα του δημοσίου τομέα, μέσα στο 2026, ωθεί τους ομίλους προς την αναζήτηση νέων πηγών για τις μελλοντικές πωλήσεις τους και ήδη κάποιοι από αυτούς καταγράφουν μια αρκετά σημαντική δραστηριότητα, παρότι δεν έχουν «τρέξει» ακόμα τα μεγάλα κονδύλια για την άμυνα.
Στην ελληνική «λίστα» φιγουράρουν ονόματα όπως αυτά των Space Hellas, Profile, Uni Systems, QnR, Nova ICT αλλά όχι μόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για κάποιους, ίσως, τους προηγούμενους μήνες οι σχετικές συζητήσεις αφορούσαν περισσότερο το θεωρητικό μέρος της νέας δραστηριότητάς τους, ωστόσο όσο κυλά ο καιρός, οι ελληνικές εταιρείες περνούν η μία μετά την άλλη στην πράξη.
Οι διαγωνισμοί του ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) για μια σειρά από νέα projects, αλλά και σε διεθνές επίπεδο αντίστοιχα έργα για την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αρχίζουν να δημιουργούν μια «πίτα» που ελκύει τους βασικούς «παίκτες» του κλάδου στην Ελλάδα – στο κομμάτι σαφώς που συσχετίζεται με τα δικά τους τεχνολογικά αντικείμενα – για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο.
Η λήξη των χρηματοδοτήσεων από το RRF για τα ψηφιακά έργα του δημοσίου τομέα, μέσα στο 2026, ωθεί τους ομίλους προς την αναζήτηση νέων πηγών για τις μελλοντικές πωλήσεις τους και ήδη κάποιοι από αυτούς καταγράφουν μια αρκετά σημαντική δραστηριότητα, παρότι δεν έχουν «τρέξει» ακόμα τα μεγάλα κονδύλια για την άμυνα.
Στην ελληνική «λίστα» φιγουράρουν ονόματα όπως αυτά των Space Hellas, Profile, Uni Systems, QnR, Nova ICT αλλά όχι μόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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