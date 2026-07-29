Δείτε βίντεο με το όχημα των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ρέθυμνο Φωτιά Πυροσβέστες Νεκροί

Δείτε βίντεο με το όχημα των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης

Δείτε βίντεο με το όχημα των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά στο Ρέθυμνο
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Δύο πυροσβέστες άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, συμμετέχοντας στην πρώτη γραμμή για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτα στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό υπάλληλο και έναν 58χρονο, πενταετούς υποχρέωσης. To ekriti.gr δημοσίευσε βίντεο από το όχημα των δύο άτυχων πυροσβεστών:



«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. 

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής», συμπλήρωσε. 

Το σημείο όπου βρέθηκε το όχημα: 


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Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρύας Βρύσης, Σήφη Βαβουράκη, οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Επιχειρούν 156 πυροσβέστες, με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
23 ΣΧΟΛΙΑ

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