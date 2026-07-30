Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν ξανά το Ιράν: Γιατί η Τεχεράνη επέλεξε να επανεκκινήσει τώρα τις εχθροπραξίες

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν ήρθαν ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή - Το νέο κύμα εχθροπραξιών φέρνει την Ουάσιγκτον μπροστά σε ένα δύσκολο στρατηγικό δίλλημα