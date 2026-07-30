Οι πόζες της Χέιλι Μπίμπερ με μπικίνι από την παραλία και το φιλί στον γιο της: Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού, έγραψε
Οι πόζες της Χέιλι Μπίμπερ με μπικίνι από την παραλία και το φιλί στον γιο της: Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού, έγραψε
Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram εικόνες από τις διακοπές της μέχρι πρόσφατα
Φωτογραφίες με τις πόζες της φορώντας μπικίνι στην παραλία ανέβασε η Χέιλι Μπίμπερ, μαζί με ένα φιλί που έδωσε στον γιο της, δηλώνοντας πως διανύουν τη δεύτερη φάση του καλοκαιριού.
Το μοντέλο, που μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Ελλάδα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της μέχρι τώρα. Σε ένα από αυτά κρατούσε στην αγκαλιά της τον Τζακ Μπλου μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλο βρισκόταν στη θάλασσα με ροζ μαγιό. Σε μία άλλη εικόνα πόζαρε με μαύρο μπικίνι και καπέλο, κρατώντας ένα ποτήρι πάνω από το κεφάλι της, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο με ηλιοβασίλεμα, είχε γυρίσει την πλάτη της προς την κάμερα. Παράλληλα, δημοσίευσε μερικές selfie της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χέιλι Μπίμπερ έγραψε: «Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο, που μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Ελλάδα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της μέχρι τώρα. Σε ένα από αυτά κρατούσε στην αγκαλιά της τον Τζακ Μπλου μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλο βρισκόταν στη θάλασσα με ροζ μαγιό. Σε μία άλλη εικόνα πόζαρε με μαύρο μπικίνι και καπέλο, κρατώντας ένα ποτήρι πάνω από το κεφάλι της, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο με ηλιοβασίλεμα, είχε γυρίσει την πλάτη της προς την κάμερα. Παράλληλα, δημοσίευσε μερικές selfie της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χέιλι Μπίμπερ έγραψε: «Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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