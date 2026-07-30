ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη (30/7) η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου σε 1.007.152 δικαιούχους
ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη (30/7) η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου σε 1.007.152 δικαιούχους
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών
Σήμερα, Πέμπτη 30/07/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους 276.036.591,42 ευρώ, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε 1.007.152 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:
-Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι – 89.778.379,39 ευρώ
-Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι – 19.772.469,48 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι – 32.837.417,46 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι – 138.771,13 ευρώ
-Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι – 100.735.408,56 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι – 172.648,43 ευρώ
-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι – 4.565.773,09 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι – 10.258.341,04 ευρώ
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι – 158.894,29 ευρώ
-Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι – 68.800 ευρώ
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:
-Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι – 89.778.379,39 ευρώ
-Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι – 19.772.469,48 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι – 32.837.417,46 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι – 138.771,13 ευρώ
-Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι – 100.735.408,56 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι – 172.648,43 ευρώ
-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι – 4.565.773,09 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι – 10.258.341,04 ευρώ
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι – 158.894,29 ευρώ
-Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι – 68.800 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι – 11.927.150 ευρώ
-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.300 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 230.121,62 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
-Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι – 42.521,37 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι – 493.830,90 ευρώ
-Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.884.833,72 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι – 2.936.130,94 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.300 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 230.121,62 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
-Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι – 42.521,37 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι – 493.830,90 ευρώ
-Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.884.833,72 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι – 2.936.130,94 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
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