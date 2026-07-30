Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο υπουργικό της σεζόν: Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη και οι οδηγίες προς… διακοπεύοντες υπουργούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια σύνοψη της πολιτικής περιόδου, αλλά και να επιχειρήσει μια γέφυρα προς τις μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο που θα σημάνουν την επανεκκίνηση λειτουργίας της κυβέρνησης με το βλέμμα στη ΔΕΘ