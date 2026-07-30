TITAN: Αύξηση 8,7% των EBITDA σε €312 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026 – €1,42 δισ. οι πωλήσεις

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €20 εκατ. σε εφαρμογή - Καταβλήθηκε στους μετόχους μέρισμα €1,1 ανά μετοχή και αναβαθμίστηκαν οι προβλέψεις για το 2026