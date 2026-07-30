TITAN: Αύξηση 8,7% των EBITDA σε €312 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026 – €1,42 δισ. οι πωλήσεις
TITAN: Αύξηση 8,7% των EBITDA σε €312 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026 – €1,42 δισ. οι πωλήσεις
Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €20 εκατ. σε εφαρμογή - Καταβλήθηκε στους μετόχους μέρισμα €1,1 ανά μετοχή και αναβαθμίστηκαν οι προβλέψεις για το 2026
Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% (6,9% σε συγκρίσιμη βάση) σε €1,42 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε στα οικονομικά αποτελέσματά της η ΤΙΤΑΝ, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης, υποστηριζόμενη αυξημένους όγκους πωλήσεων των βασικών μας προϊόντων και υψηλότερες τιμές.
Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% (8,7% σε συγκρίσιμη βάση) σε €312 εκατ., με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του Project Prime αντιστάθμισαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €153,2 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.
Οι πωλήσεις κατά το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €174,2 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3,4% σε συγκρίσιμη βάση), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τον Ιούνιο και τη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €877 εκατ., με τον δείκτη δανεισμού να παραμένει στο 1,4x EBITDA μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους περίπου €700 εκατ. για τρεις στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επιταχυμένης ενσωμάτωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% (8,7% σε συγκρίσιμη βάση) σε €312 εκατ., με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του Project Prime αντιστάθμισαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €153,2 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.
Οι πωλήσεις κατά το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €174,2 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3,4% σε συγκρίσιμη βάση), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τον Ιούνιο και τη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €877 εκατ., με τον δείκτη δανεισμού να παραμένει στο 1,4x EBITDA μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους περίπου €700 εκατ. για τρεις στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επιταχυμένης ενσωμάτωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα