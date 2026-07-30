Αποθέωσε τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα»
SPORTS
Άρσεναλ Χρήστος Τζόλης Μικέλ Αρτέτα

Αποθέωσε τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα»

Ο προπονητής της Άρσεναλ πήρε θέση για την έλευση του διεθνούς Ελληνα εξτρέμ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον

Αποθέωσε τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα»
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Το δικό του όνειρο στην Άρσεναλ ζει εδώ και λίγες μέρες ο Χρήστος Τζόλης καθώς αποτελεί πλέον μέλος των «κανονιέρηδων» κοστίζοντας 40 εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Κλαμπ Μπριζ και να μετακινηθεί στο Λονδίνο.

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη μεταγραφή και έσταξε... μέλι για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, μιλώντας για το κενό που άφησε ο Τροσάρ αλλά και το πόσα μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας εξτρέμ.

Χαρακτηριστικά: «Με τον Χρήστο, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λίο (Λεάντρο Τροσάρ), θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για την απίστευτη κοινή μας πορεία, τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τη συνεισφορά του στην ομάδα και στον σύλλογο, η οποία ήταν εξαιρετική. Ένας παίκτης πραγματικά δύσκολο να αντικατασταθεί, όμως πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή και μια προσωπικότητα που πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν».

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