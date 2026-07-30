Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Αποθέωσε τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα»
Αποθέωσε τον Τζόλη ο Αρτέτα: «Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα»
Ο προπονητής της Άρσεναλ πήρε θέση για την έλευση του διεθνούς Ελληνα εξτρέμ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον
Το δικό του όνειρο στην Άρσεναλ ζει εδώ και λίγες μέρες ο Χρήστος Τζόλης καθώς αποτελεί πλέον μέλος των «κανονιέρηδων» κοστίζοντας 40 εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Κλαμπ Μπριζ και να μετακινηθεί στο Λονδίνο.
Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη μεταγραφή και έσταξε... μέλι για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, μιλώντας για το κενό που άφησε ο Τροσάρ αλλά και το πόσα μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας εξτρέμ.
Χαρακτηριστικά: «Με τον Χρήστο, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λίο (Λεάντρο Τροσάρ), θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για την απίστευτη κοινή μας πορεία, τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τη συνεισφορά του στην ομάδα και στον σύλλογο, η οποία ήταν εξαιρετική. Ένας παίκτης πραγματικά δύσκολο να αντικατασταθεί, όμως πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή και μια προσωπικότητα που πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν».
Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη μεταγραφή και έσταξε... μέλι για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, μιλώντας για το κενό που άφησε ο Τροσάρ αλλά και το πόσα μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας εξτρέμ.
Χαρακτηριστικά: «Με τον Χρήστο, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λίο (Λεάντρο Τροσάρ), θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για την απίστευτη κοινή μας πορεία, τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τη συνεισφορά του στην ομάδα και στον σύλλογο, η οποία ήταν εξαιρετική. Ένας παίκτης πραγματικά δύσκολο να αντικατασταθεί, όμως πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή και μια προσωπικότητα που πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν».
Q : What can you tell us about what Illan & Christos will bring to the squad?— 🇳🇬 . (@AFCYop_) July 29, 2026
Arteta: …..trossard is very difficult to replace, but everyone will fall in love with Tzolis very quickly pic.twitter.com/Hr6d4yABDh
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