Το παράδοξο με τη βαλίτσα και τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη: Ψάχνουν να βρουν τον ιδιοκτήτη της και ποιος προσποιούνταν την 38χρονη σε μηνύματα
Το παράδοξο με τη βαλίτσα και τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη: Ψάχνουν να βρουν τον ιδιοκτήτη της και ποιος προσποιούνταν την 38χρονη σε μηνύματα
Πριν την εξαφάνισή της η 38χρονη φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πήγε σε Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη - Εκτιμάται ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο κτηρίο στις 17 Ιουλίου
Τις κινήσεις της 38χρονης Βρετανίδας Ε.Ρ., που έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου τελικά και όχι μέσω Κύπρου όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αναζητά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ.
Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον πατέρα της γυναίκας, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι η κόρη του αρχικά φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι.
Οι αρχές αμέσως εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο έδωσε κατάθεση όπως και ένας συγγενής τους, χωρίς να προκύπτει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους. Μάλιστα, έδωσαν σημαντικά στοιχεία στις αρχές, καθώς, όπως ανέφεραν, στις 15 Ιουλίου η Ε.Ρ. έφυγε από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη.
Στις 18 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ο άστεγος εντόπισε την τσάντα μέσα στο κτίριο στην Κυψέλη και όπως έχει καταθέσει, δεν υπήρχε στο χώρο ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου, και πως την είδε στις 18.
Αυτό σημαίνει, εάν επιβεβαιωθούν όσα λέει ο άντρας, ότι ο δράστης μετέφερε την τσάντα στις 17 Ιουλίου.
Από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου κάποιος έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος την ίδια, λέγοντας πως χρειάζεται λίγο χρόνο και ότι ήθελε να μείνει λίγο μόνη.
Το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα και αυτό σημαίνει ότι ο δράστης κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο.
Ήδη οι αρχές πλέον αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, όχι στα τυφλά πλέον, αλλά συγκεκριμένα για τις 17 Ιουλίου, εκεί όπου θεωρούν ότι μεταφέρθηκε η σορός στο κτήριο.
Ταυτόχρονα, όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να μεταφέρει για μεγάλη απόσταση τη σορό.
Η λύση του εγκλήματος θεωρούν οι αξιωματικοί ότι βρίσκεται στην Κυψέλη σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα η Βρετανίδα με καταγωγή από τη Σκωτία.
Η βαλίτσα δεν ήταν του θύματος καθώς δεν είχε μαζί της μεγάλες αποσκευές. Αυτό σημαίνει πως στη βαλίτσα είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα που θα βοηθήσουν τις αρχές να βρουν τον δράστη ή τους δράστες.
Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον πατέρα της γυναίκας, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι η κόρη του αρχικά φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι.
Οι αρχές αμέσως εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο έδωσε κατάθεση όπως και ένας συγγενής τους, χωρίς να προκύπτει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους. Μάλιστα, έδωσαν σημαντικά στοιχεία στις αρχές, καθώς, όπως ανέφεραν, στις 15 Ιουλίου η Ε.Ρ. έφυγε από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη.
Στις 18 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ο άστεγος εντόπισε την τσάντα μέσα στο κτίριο στην Κυψέλη και όπως έχει καταθέσει, δεν υπήρχε στο χώρο ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου, και πως την είδε στις 18.
Αυτό σημαίνει, εάν επιβεβαιωθούν όσα λέει ο άντρας, ότι ο δράστης μετέφερε την τσάντα στις 17 Ιουλίου.
Γιατί βλέπουν έγκλημαΑυτό, όμως, που οδηγεί τις αρχές στο ότι πρόκειται για έγκλημα είναι το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης λειτουργούσε μέχρι το πρωί της Τετάρτης, όταν και έγινε γνωστή η ταυτότητα της σορού.
Από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου κάποιος έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος την ίδια, λέγοντας πως χρειάζεται λίγο χρόνο και ότι ήθελε να μείνει λίγο μόνη.
Το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα και αυτό σημαίνει ότι ο δράστης κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο.
Ήδη οι αρχές πλέον αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, όχι στα τυφλά πλέον, αλλά συγκεκριμένα για τις 17 Ιουλίου, εκεί όπου θεωρούν ότι μεταφέρθηκε η σορός στο κτήριο.
Ταυτόχρονα, όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να μεταφέρει για μεγάλη απόσταση τη σορό.
Η λύση του εγκλήματος θεωρούν οι αξιωματικοί ότι βρίσκεται στην Κυψέλη σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα η Βρετανίδα με καταγωγή από τη Σκωτία.
Η βαλίτσα δεν ήταν του θύματος καθώς δεν είχε μαζί της μεγάλες αποσκευές. Αυτό σημαίνει πως στη βαλίτσα είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα που θα βοηθήσουν τις αρχές να βρουν τον δράστη ή τους δράστες.
Υπενθυμίζεται ότι η 38χρονη Βρετανίδα που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα ταυτοποιήθηκε μέσω των αποτυπωμάτων που είχε δώσει στις αμερικανικές αρχές, καθώς εργαζόταν στις ΗΠΑ.
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