Το παράδοξο με τη βαλίτσα και τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη: Ψάχνουν να βρουν τον ιδιοκτήτη της και ποιος προσποιούνταν την 38χρονη σε μηνύματα

Πριν την εξαφάνισή της η 38χρονη φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πήγε σε Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη - Εκτιμάται ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο κτηρίο στις 17 Ιουλίου