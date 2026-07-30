Λήξη συναγερμού στο Μετρό, απομακρύνθηκε και συνελήφθη το άτομο που μπήκε στις σήραγγες
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό

Λήξη συναγερμού στο Μετρό, απομακρύνθηκε και συνελήφθη το άτομο που μπήκε στις σήραγγες

Το άτομο μπήκε στις σήραγγες  της κόκκινης γραμμής του Μετρό

Λήξη συναγερμού στο Μετρό, απομακρύνθηκε και συνελήφθη το άτομο που μπήκε στις σήραγγες
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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί στο Μετρό, έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σήραγγες της κόκκινης γραμμής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η κυκλοφορία των συρμών είχε διακοπεί προσωρινά, ώστε να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση έρευνας και ελέγχου. Λίγη ώρα αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση του ατόμου και η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στις γραμμές.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά.
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

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