Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Μαρινάκης Ηλιούπολη Βίντεο Αυτοκτονία

Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο»

Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη
58 ΣΧΟΛΙΑ
Την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τις οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του.

Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η Δικαιοσύνη «θα πράξουν τα δέοντα» σχετικά με την υπόθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στη δεύτερη ανήλικη, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.
58 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης