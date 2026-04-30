Σόου Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ηχητικό για τη Γάζα - «Γυρίστε πίσω στα θρανία» της είπε ο Καιρίδης
Σόου Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ηχητικό για τη Γάζα - «Γυρίστε πίσω στα θρανία» της είπε ο Καιρίδης
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κρατώντας κινητό τηλέφωνο, από το οποίο επιχείρησε να μεταδώσει ηχητικό μήνυμα
Αναπαράγοντας από το μικρόφωνο το ηχητικό μήνυμα που έστειλε το ισραηλινό ναυτικό προς τα πλοία του Freedom Flotillaπου είχαν προορισμό τη Γάζα, ξεκίνησε την παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε για τις ενέργειες του Τελ Αβίβ και κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει, με τον Δημήτρη Καιρίδη να την παραπέμπει «πίσω στα θρανία» και να την κατηγορεί για «κακοπαιγμένο και άσχημο θέατρο».
Αν και η ακρόαση του ηχητικού μηνύματος ήταν δύσκολη, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι πρέπει να ακουστεί, με αποτέλεσμα να το επαναλάβει, προχωρώντας η ίδια στη μετάφραση. Όπως κατήγγειλε ότι «ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία, έφοδο από τον ισραηλινό στρατό κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη».
«Δεκάδες άνθρωποι έχουν απαχθεί και είναι σε καθεστώς ομηρείας, που είναι διεθνές έγκλημα». «Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου; Θα προστατεύσετε τους ειρηνικούς πολίτες;», είπε απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι αποχώρησε από την αίθουσα να μην της απαντήσει. «Έφυγε γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Διατηρεί δεσμούς με το Ισραήλ», υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει ράψει το στόμα της».
«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα» ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, που την χαρακτήρισε ως «εκπρόσωπο των 5», εννοώντας τον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.
Παραπέμποντας στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το ζήτημα, ο κ. Καιρίδης κάλεσε την κυρία Κωνσταντοπούλου «να συμπεριφερθεί επιτέλους κοινοβουλευτικά».
«Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο της ευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, στα διεθνή ύδατα, είτε είναι νότια, είτε δυτικά, άπαξ και είναι διεθνή, υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε για τις ενέργειες του Τελ Αβίβ και κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει, με τον Δημήτρη Καιρίδη να την παραπέμπει «πίσω στα θρανία» και να την κατηγορεί για «κακοπαιγμένο και άσχημο θέατρο».
Αν και η ακρόαση του ηχητικού μηνύματος ήταν δύσκολη, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι πρέπει να ακουστεί, με αποτέλεσμα να το επαναλάβει, προχωρώντας η ίδια στη μετάφραση. Όπως κατήγγειλε ότι «ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία, έφοδο από τον ισραηλινό στρατό κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη».
«Δεκάδες άνθρωποι έχουν απαχθεί και είναι σε καθεστώς ομηρείας, που είναι διεθνές έγκλημα». «Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου; Θα προστατεύσετε τους ειρηνικούς πολίτες;», είπε απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση.
Μάλιστα, κατηγόρησε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι αποχώρησε από την αίθουσα να μην της απαντήσει. «Έφυγε γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Διατηρεί δεσμούς με το Ισραήλ», υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει ράψει το στόμα της».
«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα» ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, που την χαρακτήρισε ως «εκπρόσωπο των 5», εννοώντας τον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.
Παραπέμποντας στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το ζήτημα, ο κ. Καιρίδης κάλεσε την κυρία Κωνσταντοπούλου «να συμπεριφερθεί επιτέλους κοινοβουλευτικά».
«Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο της ευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, στα διεθνή ύδατα, είτε είναι νότια, είτε δυτικά, άπαξ και είναι διεθνή, υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις».
«Θα έρθει και η κ. Καρυστιανού, θα κάνετε πολλά στον δρόμο προς τις εκλογές», ήταν η αιχμή του.
