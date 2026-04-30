Ρεσάλτο ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, δείτε βίντεο
Τα σκάφη μετέφεραν «ναρκωτικά και προφυλακτικά» απαντά το Ισραηλινό ΥΠΕΞ με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα

Επιχείρηση αναχαίτισης και κατάληψης σκαφών στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα προχώρησαν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης μέσα στη νύχτα δυνάμεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.



Σύμφωνα με την οργάνωση Global Sumud Flotilla έχουν κατασχεθεί 21 από τα σκάφη ενώ άλλα 17 μπήκαν στα ελληνικά εγχώρια ύδατα. Ανάμεσά στους συμμετέχοντες στον στολίσκο ήταν και έξι Αυστραλοί.

Σε ανάρτησή της στο Χ η οργάνωση υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα και ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ «έσπασαν μηχανές και κατέστρεψαν συστήματα πλοήγησης αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε σπασμένα σκάφη ακριβώς στην πορεία μιας τεράστιας καταιγίδας που πλησίαζε. Επιπλέον, οι επικοινωνίες με πολλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συντονισμός ή η αποστολή σημάτων για βοήθεια».




Με βάση χρονολόγιο που κατέγραψε το πρακτορείο Anadolu, στις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρης ισραηλινά φουσκωτά και drones προσέγγισαν τον στολίσκο. Μισή ώρα αργότερα ζητήθηκε από τα σκάφη να αλλάξουν πορεία ενώ μετά από ένα τέταρτο υπήρξε μπλοκάρισμα των επικοινωνιών ενώ από τον στολίσκο εστάλη μήνυμα SOS. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης χάθηκε η επαφή με κάποια από τα σκάφη και στις 5 τα ξημερώματα οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε σκάφη και να τα αναχαίτισαν ανοιχτά της Κρήτης.



Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε δικά του βίντεο υποστήριξε ότι η ιατρική βοήθεια προς τη Γάζα ήταν «ναρκωτικά και προφυλακτικά».



Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 σκάφη μεταφέρονται στο Ισραήλ ισχυριζόμενο ότι κάποιο εξ αυτών παίζουν παιχνίδια μέσα στα ισραηλινά πλοία.


Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει λόγο για «πράξη πειρατείας» κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σχετικά Άρθρα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Δείτε Επίσης