Ρεσάλτο ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, δείτε βίντεο
Τα σκάφη μετέφεραν «ναρκωτικά και προφυλακτικά» απαντά το Ισραηλινό ΥΠΕΞ με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα
INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026
Σύμφωνα με την οργάνωση Global Sumud Flotilla έχουν κατασχεθεί 21 από τα σκάφη ενώ άλλα 17 μπήκαν στα ελληνικά εγχώρια ύδατα. Ανάμεσά στους συμμετέχοντες στον στολίσκο ήταν και έξι Αυστραλοί.
Σε ανάρτησή της στο Χ η οργάνωση υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα και ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ «έσπασαν μηχανές και κατέστρεψαν συστήματα πλοήγησης αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε σπασμένα σκάφη ακριβώς στην πορεία μιας τεράστιας καταιγίδας που πλησίαζε. Επιπλέον, οι επικοινωνίες με πολλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συντονισμός ή η αποστολή σημάτων για βοήθεια».
Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026
Με βάση χρονολόγιο που κατέγραψε το πρακτορείο Anadolu, στις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρης ισραηλινά φουσκωτά και drones προσέγγισαν τον στολίσκο. Μισή ώρα αργότερα ζητήθηκε από τα σκάφη να αλλάξουν πορεία ενώ μετά από ένα τέταρτο υπήρξε μπλοκάρισμα των επικοινωνιών ενώ από τον στολίσκο εστάλη μήνυμα SOS. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης χάθηκε η επαφή με κάποια από τα σκάφη και στις 5 τα ξημερώματα οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε σκάφη και να τα αναχαίτισαν ανοιχτά της Κρήτης.
📌 TIMELINE – Global Sumud Flotilla near Crete— Anadolu English (@anadoluagency) April 30, 2026
🗓️ April 29, 2026
📍 Around 58 vessels sail in international waters, hundreds of miles from Gaza
🕘 21:00 GMT – Israeli speedboats, drones approach flotilla
🕤 21:30 GMT – Forces identify themselves, order course change
Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε δικά του βίντεο υποστήριξε ότι η ιατρική βοήθεια προς τη Γάζα ήταν «ναρκωτικά και προφυλακτικά».
This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026
Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 σκάφη μεταφέρονται στο Ισραήλ ισχυριζόμενο ότι κάποιο εξ αυτών παίζουν παιχνίδια μέσα στα ισραηλινά πλοία.
Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026
Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.
Turkish MFA on intervention by Israeli forces against Global Sumud Flotilla:— TRT World (@trtworld) April 30, 2026
- Attack carried out by Israeli forces in international waters against the Global Sumud Flotilla constitutes act of piracy
- By targeting the flotilla, Israel has violated humanitarian principles and… pic.twitter.com/G7aPKSykjs
