Μετονομάζεται ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εύοσμος Κορδελιό Βασίλης Σπανάκης

Μετονομάζεται ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου

 Το τοπωνύμιο αυτό ενώνει τη μεγάλη προσφυγική ιστορία και τις μνήμες της περιοχής με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πολιτικό με τον οποίο το προσφυγικό στοιχείο ταυτίστηκε και συνδέθηκε με τη διαδικασία εγκατάστασης και αποκατάστασης στη μακεδονική γη, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης

Μετονομάζεται ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου
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Στη μετονομασία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού-Ευόσμου προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο -όπως αναφέρει- την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης της περιοχής της Θεσσαλονίκης

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης. Η ύπαρξη του οικισμού Ελευθερίου, εντός των ορίων του σημερινού Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα. Η περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χώρους υποδοχής των χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων. Από τη δεκαετία του 1950, οι γεωργοκτηνοτροφικοί οικισμοί των πρώην Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή έκρηξη, καθώς σε αυτούς εγκαταστάθηκαν σταδιακά εκατοντάδες οικογένειες. Την Κοινότητα Ελευθερίου επέλεξαν επίσης για μόνιμη διαμονή περίπου 3.500 Σαρακατσάνοι. Η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του πληθυσμού οδήγησε στην αναγνώριση των πρώην κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου σε ομώνυμους Δήμους τις δεκαετίες του '70 και του '80. Τη δεκαετία του ΄80 ο Δήμος Ελευθερίου μετονομάστηκε σε Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού. Με τον «Καλλικράτη», στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου συνενώθηκαν οι 3 οικισμοί της Κοινότητας του Μεσοπολέμου- Κορδελιού, Ευόσμου και Ελευθερίου- χωρίς όμως να διατηρηθεί πλήρως το όνομα ενός εκ των συνενωμένων Δήμων, καθώς στην επωνυμία του σημερινού Δήμου δε συμπεριλαμβάνεται το ιστορικό τοπωνύμιο «Ελευθέριο», που για χρόνια ήταν παγιωμένο στη δημόσια χρήση και διοίκηση.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης υπογράμμισε ότι: «Με το Προεδρικό Διάταγμα που προωθούμε, καθιερώνουμε την προσθήκη του τοπωνυμίου "Ελευθέριο" στην ισχύουσα επωνυμία του Δήμου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την εισήγηση του Δημάρχου κ. Ελευθερίου Αλεξανδρίδη. Το τοπωνύμιο αυτό ενώνει τη μεγάλη προσφυγική ιστορία και τις μνήμες της περιοχής με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πολιτικό με τον οποίο το προσφυγικό στοιχείο ταυτίστηκε και συνδέθηκε με τη διαδικασία εγκατάστασης και αποκατάστασης στη μακεδονική γη».
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