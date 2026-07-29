Μετονομάζεται ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου

Το τοπωνύμιο αυτό ενώνει τη μεγάλη προσφυγική ιστορία και τις μνήμες της περιοχής με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πολιτικό με τον οποίο το προσφυγικό στοιχείο ταυτίστηκε και συνδέθηκε με τη διαδικασία εγκατάστασης και αποκατάστασης στη μακεδονική γη, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης