ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;»
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;»
Αιχμηρή ανακοίνωση από την Χαριλάου Τρικούπη για τον υπουργό Υγείας - Οι αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη που προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
«Η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με αναρτήσεις του υπουργού Υγείας.
«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά: «Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από "σεμνά και ταπεινά" μετατράπηκε σε "σεμνά και μετρητά" και μάλιστα κατήγγειλε τα "γαλάζια" κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες».
Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Πάντα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….Το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια».
«Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια…».
Μάλιστα υπογράμμισε: «Ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω».
Μάλιστα λίγο αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε:
«Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα».
«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά: «Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από "σεμνά και ταπεινά" μετατράπηκε σε "σεμνά και μετρητά" και μάλιστα κατήγγειλε τα "γαλάζια" κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες».
Οι αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΠΑΣΟΚΥπενθυμίζεται ότι χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανάψει με τα ρουσφέτια πολιτικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Πάντα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….Το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια».
«Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια…».
Μάλιστα υπογράμμισε: «Ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω».
Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026
«Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
