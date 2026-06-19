Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που κάτοικος στο Ιλινόις καταγράφει ανεμοστρόβιλο να διαλύει το σπίτι του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιλινόις Ανεμοστρόβιλος Σπίτι

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που κάτοικος στο Ιλινόις καταγράφει ανεμοστρόβιλο να διαλύει το σπίτι του

Ο ανεμοστρόβιλος ήταν στο έδαφος για περίπου 20 χιλιόμετρα αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα σπίτια, ζημιές στις υποδομές, διαλυμένα οχήματα και διακοπές ρεύματος που επηρέασαν 130.000 σπίτια

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που κάτοικος στο Ιλινόις καταγράφει ανεμοστρόβιλο να διαλύει το σπίτι του
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Στιγμές τρόμου έζησε κάτοικος της κομητείας Έφινγχαμ στο Ιλινόις των ΗΠΑ όταν ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε την περιοχή την Τετάρτη, διέλυσε το σπίτι του ενώ αυτός ήταν μέσα και κατέγραφε την καταστροφή με το κινητό του.

Το βίντεο που ανήρτησε στα social media o Τρέβορ Κερκ ξεκινά με τον ίδιο να περιγράφει ότι «αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι μου υπάρχει ένας ανεμοστρόβιλος». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέφτει σκοτάδι καθώς κόβεται η παροχή του ρεύματος ενώ ακούγονται ήχοι σπασίματος με τον Κερκ να αναζητά σημείο για να προστατευτεί.

Υπό τους απόκοσμους ήχους της καταστροφής το βίντεο διακόπτεται και ξεκινά εκ νέου με τον εμφανώς σαστισμένο Κερκ να καταγράφει εικόνες απόλυτης καταστροφής. Δείχνοντας τις αμυχές στα χέρια του, ο άνδρας από το Ιλινόις λέει «Θεέ μου, τι συνέβη;», χωρίς να μπορεί να πιστέψει ότι επέζησε της καταστροφής.

Στην ανάρτησή του γράφει «δεν είχα αυτό στην κάρτα μπίνγκο για το 2026. Είμαι ασφαλής και έχω μόνο λίγες γρατζουνιές και αμυχές. Ο Θεός με προστάτευσε» προσθέτοντας και έναν ψαλμό για τον «Θεό που είναι το καταφύγιο και το οχυρό μου. Θεέ μου πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη σε σένα»



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε την περιοχή ήταν στο έδαφος για περίπου 20 χιλιόμετρα αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα σπίτια, ζημιές στις υποδομές, διαλυμένα οχήματα και μηχανές, κλειστούς δρόμους και διακοπές ρεύματος που επηρέασαν 130.000 σπίτια.

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Ο απολογισμός έκανε λόγο για 30 εντελώς κατεστραμμένα σπίτια και 29 με μεγάλες καταστροφές αλλά ευτυχώς κανένα θύματα πέραν κάποιων τραυματιών.

Στην περιοχή βρίσκονται και εργοστάσια της Corvette και της Porsche που κατασκευάζουν εξαρτήματα αυτοκινήτων και τα οποία υπέστησαν «καταστροφικές φθορές καθώς βρέθηκαν στον δρόμο του ανεμοστρόβιλου».

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