Για ηθική αυτουργία στη βόμβα που άναψε τη φονική βεντέτα καλείται να απολογηθεί ο «Κούνελος» της οικογένειας Καργάκη
Για ηθική αυτουργία στη βόμβα που άναψε τη φονική βεντέτα καλείται να απολογηθεί ο «Κούνελος» της οικογένειας Καργάκη
Ο κρατούμενος φέρεται να έδωσε την εντολή για τη βομβιστική επίθεση που άναψε το φιτίλι της φονικής βεντέτας στα Βορίζια
Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση που οδήγησε στο αιματηρό ξέσπασμα στα Βορίζια Ηρακλείου και στην αναζωπύρωση της πολύχρονης βεντέτας ανάμεσα σε δύο οικογένειες, καθώς οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν πλέον ρόλο ηθικού αυτουργού στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης σε κρατούμενο των φυλακών Νέας Αλικαρνασσού, μέλος της οικογένειας Καργάκη, γνωστό και με το προσωνύμιο «Κούνελος».
Ενώ για μήνες υπήρχαν μόνο πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι ο έγκλειστος είχε δώσει την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, πλέον η δικογραφία φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με τον ίδιο να καλείται από τις ανακριτικές αρχές να δώσει εξηγήσεις για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.
Η υπόθεση ξεκίνησε από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, ένα χτύπημα που θεωρείται ότι λειτούργησε ως η «σπίθα» που αναζωπύρωσε την παλιά έχθρα ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κρατούμενος φέρεται να έπεισε νεότερο συγγενικό του πρόσωπο να αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης.
Μία ημέρα αργότερα, η ένταση κορυφώθηκε με ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό, που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σε ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν και οι φυλακές Νέας Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο εκρηκτικός μηχανισμός να είχε κατασκευαστεί με τη βοήθεια συγκρατούμενου του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος, ο οποίος φέρεται να είχε γνώσεις ηλεκτρολογίας και συνδεσμολογίας.
Ακολούθησε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα κελιά των φυλακών, κατά την οποία κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ λήφθηκαν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού έχει ήδη συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός ένας 23χρονος συγγενής του κρατούμενου, ο οποίος κατηγορείται ότι προχώρησε στην υλοποίηση της βομβιστικής επίθεσης.
Οι έρευνες των διωκτικών και δικαστικών αρχών συνεχίζονται, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων σε μία υπόθεση που οδήγησε σε έναν νέο κύκλο αίματος και άνοιξε ξανά τις πληγές μιας παλιάς βεντέτας στα Βορίζια.
Ενώ για μήνες υπήρχαν μόνο πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι ο έγκλειστος είχε δώσει την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, πλέον η δικογραφία φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με τον ίδιο να καλείται από τις ανακριτικές αρχές να δώσει εξηγήσεις για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.
Η υπόθεση ξεκίνησε από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, ένα χτύπημα που θεωρείται ότι λειτούργησε ως η «σπίθα» που αναζωπύρωσε την παλιά έχθρα ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κρατούμενος φέρεται να έπεισε νεότερο συγγενικό του πρόσωπο να αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης.
Μία ημέρα αργότερα, η ένταση κορυφώθηκε με ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό, που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σε ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν και οι φυλακές Νέας Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο εκρηκτικός μηχανισμός να είχε κατασκευαστεί με τη βοήθεια συγκρατούμενου του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος, ο οποίος φέρεται να είχε γνώσεις ηλεκτρολογίας και συνδεσμολογίας.
Ακολούθησε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα κελιά των φυλακών, κατά την οποία κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ λήφθηκαν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού έχει ήδη συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός ένας 23χρονος συγγενής του κρατούμενου, ο οποίος κατηγορείται ότι προχώρησε στην υλοποίηση της βομβιστικής επίθεσης.
Οι έρευνες των διωκτικών και δικαστικών αρχών συνεχίζονται, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων σε μία υπόθεση που οδήγησε σε έναν νέο κύκλο αίματος και άνοιξε ξανά τις πληγές μιας παλιάς βεντέτας στα Βορίζια.
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