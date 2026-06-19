Πώς οι νέες μάχες του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο μπορούν να τινάξουν στον αέρα την συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ που σκότωσε τέσσερις στρατιώτες, δοκιμάζουν τη συμφωνία - Σύμφωνα με το CNN, η Τεχεράνη ζήτησε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον