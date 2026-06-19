Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
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Ακύλας Mad Video Music Awards 2026 Βραβεία

Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός

Ευχαριστώ την οικογένειά μου και τον εαυτό μου που δεν τα έβαλα ποτέ κάτω, σχολίασε ο τραγουδιστής

Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα μήνυμα μετά τη διπλή βράβευσή του στα Mad VMA 2026 έστειλε ο Ακύλας, καλώντας τους θαυμαστές τους να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να καθορίσει την αξία ή τις ικανότητές τους.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή των μουσικών βραβείων την Τετάρτη 17 Ιουνίου για να παρουσιάσει τρεις διαφορετικές εμφανίσεις, αλλά και για να παραλάβει δύο βραβεία στις κατηγορίες Τραγούδι Viral και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος.

Την Πέμπτη, ο Ακύλας προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σκηνή των Mad VMA και από τα παρασκήνια, ενώ σε μία χαρακτηριστική εικόνα πόζαρε κρατώντας τα δύο βραβεία του. Ο τραγουδιστής θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, την οικογένεια και την ομάδα του για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, καθώς και τον εαυτό του, που όπως τόνισε «δεν τα έβαλε ποτέ κάτω».

Συγκεκριμένα, ο Ακύλας έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «"Ξέρει καλά να επιμένει, ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει". Δύο βραβεία.  Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός, δείξ’ το μόνος σου.  Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι στην οικογένεια των Mad VMA. Είμαι ευγνώμων για όλη την ομάδα που είχα δίπλα μου, όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ την οικογένεια μου και θέλω να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου. Που δεν τα έβαλα ποτέ κάτω. Μην σταματάτε ποτέ».

Δείτε την ανάρτησή του


Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός
Ακύλας για τα δύο βραβεία του στα Mad VMA: Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός

Κλείσιμο
Εκτός από τα δύο βραβεία που έλαβε ο Ακύλας, το ένα για το «Ferto» στην κατηγορία Τραγούδι Viral και το άλλο ως Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος, ανέβηκε στη σκηνή των Mad VMA ξεσηκώνοντας τους θεατές μέσα από τρεις διαφορετικές εμφανίσεις. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε ξανά το «Ferto» με το οποίο εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στη Eurovision και παράλληλα τραγούδησε τα νέα κομμάτια του «Spasto» και «Akyla Tequila».

Δείτε βίντεο


Ιωάννα Μαρίνου
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