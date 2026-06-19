H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Απάτες 50.000 ευρώ στη Φθιώτιδα, συνελήφθησαν τρεις Ρομά που έλεγαν στα θύματα ότι θα πάρουν φωτιά οι κουζίνες τους
Απάτες 50.000 ευρώ στη Φθιώτιδα, συνελήφθησαν τρεις Ρομά που έλεγαν στα θύματα ότι θα πάρουν φωτιά οι κουζίνες τους
Οι τρεις νεαροί απέσπασαν 35.000 ευρώ από γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι
Στη σύλληψη τριών νεαρών Ρομά για απάτες με «λεία» 50.000 ευρώ σε Θερμοπύλες και Ζέλι προχώρησαν αστυνομικοί στη Φθιώτιδα.
Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και τα έπεισαν πως η κουζίνα τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες. Τους είπαν να βγάλουν όλα τα χρήματα έξω από τα σπίτια τους και να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το tvstar.gr.
Κατά τις ίδιες πηγές, οι τρεις απέσπασαν 35.000 ευρώ από την γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι.
Τα θύματα ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, ενώ τους εντόπισαν στον Άγιο Κωνσταντίνο και τους συνέλαβαν.
Οι τρεις οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (22/6).
Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και τα έπεισαν πως η κουζίνα τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες. Τους είπαν να βγάλουν όλα τα χρήματα έξω από τα σπίτια τους και να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το tvstar.gr.
Κατά τις ίδιες πηγές, οι τρεις απέσπασαν 35.000 ευρώ από την γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι.
Τα θύματα ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, ενώ τους εντόπισαν στον Άγιο Κωνσταντίνο και τους συνέλαβαν.
Οι τρεις οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (22/6).
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