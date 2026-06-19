Απάτες 50.000 ευρώ στη Φθιώτιδα, συνελήφθησαν τρεις Ρομά που έλεγαν στα θύματα ότι θα πάρουν φωτιά οι κουζίνες τους
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτες Φθιώτιδα Ρομά Συλλήψεις Αστυνομία

Απάτες 50.000 ευρώ στη Φθιώτιδα, συνελήφθησαν τρεις Ρομά που έλεγαν στα θύματα ότι θα πάρουν φωτιά οι κουζίνες τους

Οι τρεις νεαροί απέσπασαν 35.000 ευρώ από γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι

Απάτες 50.000 ευρώ στη Φθιώτιδα, συνελήφθησαν τρεις Ρομά που έλεγαν στα θύματα ότι θα πάρουν φωτιά οι κουζίνες τους
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Στη σύλληψη τριών νεαρών Ρομά για απάτες με «λεία» 50.000 ευρώ σε Θερμοπύλες και Ζέλι προχώρησαν αστυνομικοί στη Φθιώτιδα.

Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και τα έπεισαν πως η κουζίνα τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες. Τους είπαν να βγάλουν όλα τα χρήματα έξω από τα σπίτια τους και να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι τρεις απέσπασαν 35.000 ευρώ από την γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι.

Τα θύματα ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, ενώ τους εντόπισαν στον Άγιο Κωνσταντίνο και τους συνέλαβαν.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (22/6).
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