Ξεμπλοκάρει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Πάνω από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή
Ξεμπλοκάρει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Πάνω από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή
Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή βιομηχανία προειδοποιεί ότι νάρκες, περιορισμένες υποδομές και ζητήματα ασφαλείας εξακολουθούν να απειλούν την ομαλή επαναφορά της κυκλοφορίας
Η πρώτη ουσιαστική αποκλιμάκωση της κρίσης που παρέλυσε επί μήνες τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο καταγράφεται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την άρση στρατιωτικών περιορισμών στην περιοχή. Μεγάλα οχηματαγωγά, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG που είχαν εγκλωβιστεί από τον Φεβρουάριο αρχίζουν πλέον να διασχίζουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αν και η ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την επιστροφή στην κανονικότητα.
Η κινητικότητα είναι ήδη εμφανής σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας. Πλοία μεταφοράς οχημάτων, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), συγκαταλέγονται στα πρώτα που εγκαταλείπουν την περιοχή μετά από πολύμηνη αναμονή.
Παρά τις πρώτες αναχωρήσεις, σημαντικός αριθμός πλοίων εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες ακόμη πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου αναμένουν τη σειρά τους για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αυξάνεται αισθητά. Οι διελεύσεις από τα Στενά παρουσιάζουν σαφή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει την προσεκτική επιστροφή των πλοιοκτητών στις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των πλοίων που αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, δημιουργώντας ανησυχίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε ένα θαλάσσιο πέρασμα με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξακολουθούν να τηρούν επιφυλακτική στάση. Παρότι χαιρετίζουν τη συμφωνία ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της ασφάλειας, επισημαίνουν ότι απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η αποναρκοθέτηση των καθορισμένων διαδρόμων ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η έκδοση σαφών οδηγιών από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η ναυτιλιακή κοινότητα ζητεί επίσης διαβεβαιώσεις ότι τα εμπορικά πλοία δεν θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων ή παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.
Παράλληλα, οι ασφαλιστικοί φορείς τονίζουν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει την πλήρη λειτουργία των λιμενικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών στην περιοχή. Ζητήματα όπως η πλοήγηση, η παραβολή πλοίων στους λιμένες, ο ανεφοδιασμός καυσίμων και η παροχή υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης υποστήριξης εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ομαλή επανεκκίνηση των μεταφορών.
Στην αγορά ξηρού φορτίου, δεκάδες πλοία που μεταφέρουν πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προετοιμάζονται επίσης να εγκαταλείψουν τον Περσικό Κόλπο. Εκτιμάται ότι περίπου 200 bulk carriers θα χρειαστεί να διέλθουν από τα Στενά το προσεχές διάστημα, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις διαθέσιμες θαλάσσιες οδούς.
Αντίθετα, οι μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθούν να κινούνται με μεγαλύτερη προσοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί μαζική επανέναρξη διελεύσεων από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.
Παρότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κρίσης, η πλήρης αποκατάσταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να απαιτήσει χρόνο. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για να φανεί εάν η επανεκκίνηση των διελεύσεων θα εξελιχθεί σε μια μόνιμη επιστροφή στην κανονικότητα ή αν η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό το βάρος αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές αρτηρίες του κόσμου.
Η κινητικότητα είναι ήδη εμφανής σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας. Πλοία μεταφοράς οχημάτων, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), συγκαταλέγονται στα πρώτα που εγκαταλείπουν την περιοχή μετά από πολύμηνη αναμονή.
Παρά τις πρώτες αναχωρήσεις, σημαντικός αριθμός πλοίων εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες ακόμη πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου αναμένουν τη σειρά τους για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αυξάνεται αισθητά. Οι διελεύσεις από τα Στενά παρουσιάζουν σαφή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει την προσεκτική επιστροφή των πλοιοκτητών στις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των πλοίων που αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, δημιουργώντας ανησυχίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε ένα θαλάσσιο πέρασμα με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξακολουθούν να τηρούν επιφυλακτική στάση. Παρότι χαιρετίζουν τη συμφωνία ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της ασφάλειας, επισημαίνουν ότι απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η αποναρκοθέτηση των καθορισμένων διαδρόμων ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η έκδοση σαφών οδηγιών από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η ναυτιλιακή κοινότητα ζητεί επίσης διαβεβαιώσεις ότι τα εμπορικά πλοία δεν θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων ή παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.
Παράλληλα, οι ασφαλιστικοί φορείς τονίζουν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει την πλήρη λειτουργία των λιμενικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών στην περιοχή. Ζητήματα όπως η πλοήγηση, η παραβολή πλοίων στους λιμένες, ο ανεφοδιασμός καυσίμων και η παροχή υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης υποστήριξης εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ομαλή επανεκκίνηση των μεταφορών.
Στην αγορά ξηρού φορτίου, δεκάδες πλοία που μεταφέρουν πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προετοιμάζονται επίσης να εγκαταλείψουν τον Περσικό Κόλπο. Εκτιμάται ότι περίπου 200 bulk carriers θα χρειαστεί να διέλθουν από τα Στενά το προσεχές διάστημα, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις διαθέσιμες θαλάσσιες οδούς.
Αντίθετα, οι μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθούν να κινούνται με μεγαλύτερη προσοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί μαζική επανέναρξη διελεύσεων από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.
Παρότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κρίσης, η πλήρης αποκατάσταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να απαιτήσει χρόνο. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για να φανεί εάν η επανεκκίνηση των διελεύσεων θα εξελιχθεί σε μια μόνιμη επιστροφή στην κανονικότητα ή αν η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό το βάρος αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές αρτηρίες του κόσμου.
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