Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια!

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι «μάλλον εκνευρίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έχει χάσει την ψυχραιμία του, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κόμματος σε ζητήματα ρουσφετιών».Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον @androulakisnick και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα: