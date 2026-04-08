Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια!
Δεν έχω κανένα κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου - Έχω ανταποκριθεί, ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών
Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανάψει με τα ρουσφέτια πολιτικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔείχε προειδοποιήσει την αντιπολίτευση ότι θα δημοσιοποιήσει τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει κατά καιρούς, αν κάποιος αναφερθεί εναντίον του ή εναντίον συναδέλφων του της ΝΔ στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα. «Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά» ανέφερε η Χ. Τρικούπη.
Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του έγραψε: «Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια» για να προσθέσει: «Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια…». Επί της ουσίας, ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι δεν έχει κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στη ζωή του, ούτε έβλαψε κρατικά ή ευρωπαϊκά χρήματα. Μάλιστα υπογράμμισε: «Ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω». Τέλος, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της ΝΔ εφόσον αυτοί δικαιωθούν.
«Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια….
Επί της ουσίας, δεν έχω κανένα κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου, δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1€ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι.
Ναι έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι ότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκαναν, από όσα διάβασα στις δικογραφίες, τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι οι βουλευτές κάθε μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου και την λέω με θάρρος και δημόσια και δεν κρύβομαι. Ελπίζω δε ότι όταν λήξει αυτή η περιπέτεια για τον καθένα από αυτούς και αθωωθούν, να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!».
Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη έγραψε:
«Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν... αέρας φρέσκος.
Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια. Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».
Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X, σχολιάζοντας με αιχμές τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.
Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚΝωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε εκδώσει την εξής ανακοίνωση: «Ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς. Από χθες «απειλεί» ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια . Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή».
Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι «μάλλον εκνευρίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έχει χάσει την ψυχραιμία του, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κόμματος σε ζητήματα ρουσφετιών».
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον @androulakisnick και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα:
