Διαβιβάστηκε στη Βουλή η αίτηση άρσης ασυλίας των βουλευτών Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη που να με βαραίνει» λέει ο Χαράλαμπος Αθανασίου στο protothema - « Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε» λέει ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ζητά την άρση της ασυλίας του για να κλείσει οριστικά η υπόθεση

Κλείσιμο



Γιατί εστάλη η δικογραφία χωριστά από τους 11+2



Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της ΝΔκαι, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, το οποίο φέρεται να τέλεσε το χρονικό διάστημα από 9.9.2021 έως 8.12.2021 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς.Η αίτηση άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών θα εισαχθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας στις 20 Απριλίου.σε δήλωσή του στο protothema.gr τόνισε ότι H υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη που να με βαραίνει» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός και σημείωσε ότι «η υπόθεση του αφορά ερώτημα που έχει κάνει στον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά αναφορικά με τη μοριοδότηση μιας κτηνοτρόφου από τη Λήμνο, καθώς είχε γίνει λάθος από τους μελετητές. Ο Μελάς φέρεται να του έχει απαντήσει ότι έχει κλείσει το σύστημα και η συζήτηση τελείωσε εκεί».Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τον Τάσο Χατζηβασιλείου, στο διαβιβαστικό περιλαμβάνεται η φράση «δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων».«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη» τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε: «Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία.Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες.Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη».

Να σημειωθεί ότι η παραπομπή των υποθέσεων από την ευρωπαϊκή Eισαγγελία δεν έγινε απευθείας στην Βουλή όπως συνέβη με τις δικογραφίες των 11+2. Ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών καθώς όπως σημειώνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι Χατζηβασιλείου - Αθανασίου δεν ικανοποιήθηκαν.



«Όπως έχει ήδη επαρκώς αναλυθεί ανωτέρω, στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της “αρχικής εκτέλεσης”, ώστε να στοιχειοθετηθεί, έστω και σε μορφή απόπειρας, το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».