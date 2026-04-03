Το παρασκήνιο με τον ανασχηματισμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μηνύματα Μητσοτάκη, τι σηματοδοτεί η υπουργοποίηση Σχοινά, Τουρνά, Λαζαρίδη

Η πιο δύσκολη απόφαση που εκλήθη να πάρει ο Πρωθυπουργός - Οι ξεχωριστές περιπτώσεις Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Νότη Μηταράκη και Λάκη Βασιλειάδη
Ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος είχε προαναγγείλει τις πρωθυπουργικές κινήσεις εμμέσως πλην σαφώς, χαρακτηρίζοντας ως «σοβαρή εξέλιξη» την δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ανακοίνωσε το μεσημέρι τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα οι οποίες είχαν τρία σαφή μηνύματα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον ανασχηματισμόΠρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε άμεσα αντανακλαστικά: δεν περίμενε την κατά περίπτωση εξέταση της πιθανής εμπλοκής των πολιτικών προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία, αλλά προχώρησε σε αντικαταστάσεις υπουργών και υφυπουργών. Έτσι, εκτός κυβέρνησης έμειναν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Δεύτερον, με τους αντικαταστάτες τους, διεμήνυσε ότι οι κινήσεις δεν προοιωνίζονται εκλογικό αιφνιδιασμό. Έτσι, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο κυβερνητικό σχήμα μπαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς (στη θέση του Κώστα Τσιάρα ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης), ο Μακάριος Λαζαρίδης (στη θέση του Χρήστου Κέλλα ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) και ο Ευάγγελος Τουρνάς (στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας).
Ο κ. Σχοινάς έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος της Κομισιόν, έχει την πολιτική και τεχνοκρατική εμπειρία αλλά και στέλνει το μήνυμα «ευρωπαϊκού αέρα», στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που καλείται πλέον να υλοποιήσει την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει επικεφαλής ο έμπειρος Βαγγέλης Τουρνάς, ο οποίος διαθέτει βαθιά επιχειρησιακή γνώση και ήταν πρόσωπο-κλειδί στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ξέρει το Πολιτικής Προστασίας... απ' έξω κι ανακατωτά καθώς έχει διατελέσει υφυπουργός από το 2021 έως το 2023, ορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός στο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά προ των εκλογών και επανήλθε στη θέση του Υφυπουργού στην Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023 ενώ αύριο ορκίζεται ξανά υπουργός.
Η επιλογή, τέλος, του Μακάριου Λαζαρίδη, σηματοδοτεί την αξιοποίηση ενός δραστήριου, κοινοβουλευτικά, στελέχους της κυβερνώσας παράταξης.
Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Πρωθυπουργός «προχώρησε σε μια ευρύτερη αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου, γεγονός που επισφραγίζει τη στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να το μετατρέψει από Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, όπως ήταν εδώ και δεκαετίες σε μια σύγχρονη δομή, συμβατή με την εξυγίανση που έχει ξεκινήσει ήδη η κυβέρνηση και την σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Άλλωστε, όπως έχει πει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται στις 3 πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη 4ετία της ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αναλαμβάνει, όχι κάποιος βουλευτής της περιφέρειας, αλλά ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς».
Τρίτον, η άμεση αντίδραση στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται από κυβερνητικούς κύκλους ότι μπορεί να λειτουργήσει και λυτρωτικά για την κυβέρνηση, ώστε να σηματοδοτηθεί και ένα restart στην τελική ευθεία προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως επιμένουν.
Οι ξεχωριστές περιπτώσειςΤέλος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αποδεικνύεται ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα η διαδικασία άρσης ασυλίας για συγκεκριμένους βουλευτές τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Λάκη Βασιλειάδη είναι τυπική διαδικασία για την κυβερνώσα πλειοψηφία καθώς, όπως αναφέρουν, δεν αποδεικνύεται ενοχή. «Ειδικά για τον Τσιάρα, αν δεν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά υπουργός πχ Ενέργειας δεν θα έφευγε καν» λένε οι ίδιες πηγές.
Σχετικά με τις άρσεις βουλευτικής ασυλίας που ζητούνται στη δικογραφία, όπως ανέφερε χθες και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η ΝΔ έχει ως αρχή να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών. Άλλωστε, η κυβέρνησή μας το 2019, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης τροποποίησε το άρθρο 62 και κατέστησε υποχρεωτική την άρση της ασυλίας των βουλευτών, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που αφορούν την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου.
Για το λόγο αυτό ενώ την περίοδο 2015-2019 οι άρσεις ασυλίας ήταν μόλις 32 επί 61 αιτημάτων, η σχέση αυτή την περίοδο 2019-2025 ανεστράφη και έγιναν δεκτά 97 αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών, από όλα τα κόμματα ενώ απορρίφθηκαν μόνο 35.
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη με τους Κώστα Καραμανλή και Κατερίνα Παπακώστα για τις υποθέσεις τους.
Το παρασκήνιοΛίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης ξεκίνησε η συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αφού ο πρωθυπουργός μετά την πρώτη δικογραφία, τον Ιούνιο του 2025 είχε αποφασίσει την άμεση καρατόμηση των υπουργών και υφυπουργών οι οποίοι αναφέρονταν στην δικογραφία. Τότε είχαν οδηγηθεί σε παραίτηση ο υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης και τρεις υφυπουργοί (Τάσος Χατζηβασιλείου, Χρήστος Μπουκώρος, Διονύσης Σταμενίτης), των οποίων παρουσιάστηκαν διάλογοι.
Ωστόσο αυτή τη φορά η διαβίβαση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκάλεσε αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο αφού είδε να ζητούνται οι άρσεις ασυλίας 11+2 βουλευτών, υπουργών και υφυπουργών για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας είναι:
- Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),
- Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),
- Νότης Μηταράκης (Χίου),
- Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),
- Κώστας Καραμανλής (Σερρών),
- Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),
- Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),
- Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),
- Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),
- Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
- Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)
Η δεύτερη δικογραφία διαβιβάστηκε με την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τον Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την περίοδο που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της υπόθεσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του ξεκαθάριζε ότι πρόκειται για μία «σοβαρή εξέλιξη» και πως κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Αυτό ωστόσο, οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν να επικοινωνιακό βραχνά για το κυβερνητικό σχήμα, ειδικά σε μία περίοδο που η κυβέρνηση βίωνε μία σοβαρή δημοσκοπική ανάκαμψη.
Έτσι, προκειμένου να διατηρηθούν και οι ισορροπίες στο κυβερνών κόμμα οι επιλογές δεν ήταν πολλές, παρά η εξής μία: να οδηγηθούν σε παραίτηση όσοι αναφέρονται στην δικογραφία προκειμένου η υπόθεση να προχωρήσει δίχως τα στελέχη αυτά να κατέχουν οφίκιο.
Η περίπτωση του Κώστα ΤσιάραΣύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η πιο δύσκολη απόφαση που εκλήθη να πάρει ο κ. Μητσοτάκης ήταν για τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος «έτρεξε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θεωρείται με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο ίδιος ο πρώην υπουργός δεν φαίνεται να είχε απευθείας εμπλοκή, αλλά μέσω συνεργάτη του ζήτησε μια απολύτως νόμιμη λύση και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξε πως όλα ήταν εντάξει. Ωστόσο η βαρύτητα που αποδόθηκε ακόμη και σε μια τέτοια παρέμβαση ήταν μεγάλη και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον αντικαταστήσει αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου στην πολιτική ευθύνη των υπουργών ακόμη και για ήσσονος σημασίας ζητήματα.
Η περίπτωση του Γιάννη ΚεφαλογιάννηΣύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα άρσης ασυλίας του τέως υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη δεν περιλαμβάνει συνομιλίες του ίδιου αλλά ενός τότε στενού του συνεργάτη, του Γιάννη Τρουλλινού ο οποίος επικοινωνεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.
Ο συνεργάτης του κ. Κεφαλογιάννη φέρεται να ζητά εξυπηρετήσεις για πρόσωπα που σήμερα είναι υπόδικοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.
Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε αποπέμψει από το γραφείο του τον κ. Τρουλλινό ο οποίος στο προηγούμενο στάδιο είχε παραιτηθεί από τη θέση του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.
Η περίπτωση του Δημήτρη ΒαρτζόπουλουΚατά πληροφορίες, ο πρώην πλέον υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε στείλει μήνυμα σε ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποια υπόθεση πολίτη της εκλογικής του περιφέρειας, με την επισήμανση «Δες το αν μπορείς». Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Υγείας, οι αρμοδιότητες του κ. Βαρτζόπουλου ως προς την ψυχική υγεία, θα διανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.
Αναλυτικά οι αλλαγές στο Κυβερνητικό Σχήμα:
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς
- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης
- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός
2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς
- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος
3) Υπουργείο Υγείας
Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.
Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα».
Αντικαθίσταται ο Κώστας Σκρέκας από γραμματέας της ΝΔΕν τω μεταξύ αντικαθίσταται και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη μια από τις δύο δικογραφίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Σκρέκας ήταν ο πρώτος που υπέβαλε την παραίτησή του, γεγονός που εκτιμήθηκε από τον Πρωθυπουργό, όπως και τα αποτελέσματα του έργου που είχε αναλάβει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr στη θέση του κ. Σκρέκα που παραιτήθηκε, τοποθετείται μέχρι το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης. Ο κ. Κονταδάκης είναι νυν γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, για τον Κώστα Σκρέκα υπάρχει απευθείας συνομιλία με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, Δημήτρη Μελά κατά την οποία ενημερώνεται ότι αυτό που ζητά είναι παράτυπο και πως το σύστημα ηλεκτρονικής υποδοχής των αιτημάτων έχει κλείσει καθώς παρήλθε η σχετική προθεσμία. Ωστόσο εκείνος επιμένει να εξυπηρετηθεί. Από την πλευρά του ο κ. Μέλας φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και θα το «κάνει χεράτα» με τον κ. Σκρέκα να του δίνει τα εύσημα. Αμέσως μετά ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί υφιστάμενο του και του δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο “ρουσφέτι” από τον Σκρέκα.
Παραιτήθηκε ο Νότης Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τη ΝΔΟ Νότης Μηταράκης παραιτήθηκε μετά τις εξελίξεις αυτές, από την θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ο ίδιος δήλωσε, «ως προς την δικογραφία αναμένει να λάβει γνώση σήμερα και θα προβεί σε δήλωση».
Όπως έγραφε το protothema.gr ο κ. Μηταράκης, δεν εμφανίζεται να συνομιλεί ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτης του. Αντιθέτως στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται να συνομιλούν μεταξύ τους για περίπτωση που έχει έρθει από το γραφείο του, το οποίο όμως είναι απλά η διαβίβαση ενός αιτήματος προς αξιολόγηση.
Οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι (λόγω και της τοποθέτησης του Μακάριου Λαζαρίδη) θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.
