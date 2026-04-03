Τη Μεγάλη Τρίτη η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών
Οι δύο δικογραφίες για τα 11+2 πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασαν στη Βουλή σε δύο χωριστούς φακέλους και καθεμία συνοδεύεται από 14 CD
Στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώθηκε η διαβίβαση των δύο δικογραφιών για τα 11+2 πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι δύο δικογραφίες ήρθαν σε δύο χωριστούς φακέλους και καθεμία συνοδεύεται από 14 CD, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι περιλαμβάνουν και εάν το περιεχόμενό τους είναι κοινό.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά η διαδικασία για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών θα επισπευστεί. Η επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Μ. Τρίτη στις 10 το πρωί προκειμένου να εκδόσει την ίδια ημέρα την τελική της εισήγηση προς την Ολομέλεια.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δικογραφία ζητά την άρση ασυλίας για τους:
- Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),
- Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),
- Νότης Μηταράκης (Χίου),
- Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),
- Κώστας Καραμανλής (Σερρών),
- Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),
- Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),
- Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),
- Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),
- Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
- Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δικογραφίες έχουν μεταφερθεί στο κτήριο της Βουλής επι της οδού Λένορμαν προκειμένου να βγουν σε τουλάχιστον 38 αντίγραφα.
Η δικογραφία που αφορά τους 11 εν ενεργεία βουλευτές θα βγει σε 27 αντίγραφα που θα λάβουν σήμερα τα 16 μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας και οι 11 εμπλεκόμενοι.
Η οριστική απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών αναμένεται ότι θα ληφθεί στην Ολομέλεια την εβδομάδα αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.
Η δικογραφία που ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό του ίδιου υπουργείου Φωτεινή Αραμπατζή θα βγει σε τουλάχιστον 11 αντίγραφα (ένα για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, την ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών και τους 2 εμπλεκόμενους υπουργούς).
Τα έγγραφα διέπονται από καθεστώς απορρήτου γι αυτό και θα μεταφερθούν στο γραφείο 168 του κοινοβουλίου προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν να μελετήσουν τα στοιχεία και να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις. Να σημειωθεί ότι για τους Λιβανό - Αραμπατζή η περαιτέρω διερεύνηση απαιτεί συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε την αντίδραση της Βουλής «άμεση, άψογη και ταχύτατη».
Τέλος, ανέφερε ότι η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για το κράτος δικαίου αναμένεται ότι θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στις 16 Απριλίου, ενώ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας να του γνωστοποιήσει την τελική ημερομηνία.
Η αίθουσα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, και εκ νέου από την Τρίτη του Πάσχα.
Για τη δικογραφία με τους υπουργούςΓια τη δικογραφία με τα δύο πρώην μέλη της κυβέρνησης, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τις υπηρεσίες της Βουλής, προκειμένου η αίθουσα 168 να είναι διαθέσιμη από αύριο Σάββατο. Όπως είπε, απαιτείται χρόνος γιατί η διαδικασία θέλει χρόνο καθώς θα πρέπει να μεταγραφούν τα 14 CD. Ενδεχομένως, ανέφερε, η δικογραφία να είναι διαθέσιμη την Κυριακή, ωστόσο γίνονται προσπάθειες για να επιταχυνθεί η διαδικασία για αύριο.
