Τη Μεγάλη Τρίτη η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών

Για τη δικογραφία με τους υπουργούς

(Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),- Κ(Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),(Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας).Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δικογραφίες έχουν μεταφερθεί στο κτήριο της Βουλής επι της οδού Λένορμαν προκειμένου να βγουν σε τουλάχιστον 38 αντίγραφα.Η δικογραφία που αφορά τους 11 εν ενεργεία βουλευτές θα βγει σε 27 αντίγραφα που θα λάβουν σήμερα τα 16 μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας και οι 11 εμπλεκόμενοι.Η οριστική απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών αναμένεται ότι θα ληφθεί στην Ολομέλεια την εβδομάδα αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.Η δικογραφία που ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι την υφυπουργό του ίδιου υπουργείουθα βγει σε τουλάχιστον 11 αντίγραφα (ένα για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, την ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών και τους 2 εμπλεκόμενους υπουργούς).Τα έγγραφα διέπονται από καθεστώς απορρήτου γι αυτό και θα μεταφερθούν στο γραφείο 168 του κοινοβουλίου προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν να μελετήσουν τα στοιχεία και να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις. Να σημειωθεί ότι για τους Λιβανό - Αραμπατζή η περαιτέρω διερεύνηση απαιτεί συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.Για τη δικογραφία με τα δύο πρώην μέλη της κυβέρνησης, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τις υπηρεσίες της Βουλής, προκειμένου η αίθουσα 168 να είναι διαθέσιμη από αύριο Σάββατο. Όπως είπε, απαιτείται χρόνος γιατί η διαδικασία θέλει χρόνο καθώς θα πρέπει να μεταγραφούν τα 14 CD. Ενδεχομένως, ανέφερε, η δικογραφία να είναι διαθέσιμη την Κυριακή, ωστόσο γίνονται προσπάθειες για να επιταχυνθεί η διαδικασία για αύριο.Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε την αντίδραση της Βουλής «άμεση, άψογη και ταχύτατη».Τέλος, ανέφερε ότι η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για το κράτος δικαίου αναμένεται ότι θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στις 16 Απριλίου, ενώ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας να του γνωστοποιήσει την τελική ημερομηνία.Η αίθουσα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, και εκ νέου από την Τρίτη του Πάσχα.