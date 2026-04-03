Ανασχηματισμός 2026: Σχοινάς, Λαζαρίδης στο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρνάς στο Πολιτικής Προστασίας, εκτός οι υπουργοί που είναι στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκτός κυβέρνησης μένουν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος





Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο κυβερνητικό σχήμα μπαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς (στη θέση του υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης), ο Μακάριος Λαζαρίδης (στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης) και ο Ευάγγελος Τουρνάς (στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας).







Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η πιο δύσκολη απόφαση που εκλήθη να πάρει ο κ. Μητσοτάκης ήταν για τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος «έτρεξε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θεωρείται με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας.



Την ίδια ώρα, νέος γραμματέας της ΝΔ



Εκτός κυβέρνησης μένουν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η πιοήταν για τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος «έτρεξε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θεωρείται με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας.Την ίδια ώρα, νέος γραμματέας της ΝΔ στη θέση του Κώστα Σκρέκα μέχρι το συνέδριο αναλαμβάνει ο Στέλιος Κονταδάκης, νυν γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κ. Μητσοτάκη. Προς αντικατάσταση βρίσκεται και ο Νότης Μηταράκης από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ. Δείτε τις ανακοινώσεις με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:





Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Παύλου Μαρινάκη:



«Κυρίες και Κύριοι Καλό μεσημέρι,







1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος



3) Υπουργείο Υγείας



Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.



Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα».



Αναλυτικά το νέο κυβερνητικό σχήμα: ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυριάκος Μητσοτάκης



Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Κωστής Χατζηδάκης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό: Γιάννης Λοβέρδος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Θανάσης Δαβάκης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νίκος Παπαϊωάννου

Υφυπουργός: Κώστας Βλάσης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπουργός: Χρίστος Δήμας

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Σταύρος Παπασταύρου

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας: Νίκος Τσάφος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας: Σταύρος Καλαφάτης

Υφυπουργός: Λάζαρος Τσαβδαρίδης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Άννα Ευθυμίου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Γιάννης Λαμπρόπουλος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσονας Φωτήλας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπουργός: Θάνος Πλεύρης

Υφυπουργός: Σέβη Βολουδάκη



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Στέφανος Γκίκας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Άννα Καραμανλή



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Χρήστος Δερμεντζόπουλος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος



Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης