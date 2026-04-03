Αντικαθίσταται ο Σκρέκας από γραμματέας της ΝΔ, στη θέση του μέχρι το συνέδριο ο νυν γραμματέας Οργανωτικού
Ο Κώστας Σκρέκας παραιτήθηκε καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη μια από τις δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλησαν στη Βουλή - Ο αντικαταστάτης του, Στέλιος Κονταδάκης, είναι και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη
Αντικαθίσταται ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη μια από τις δύο δικογραφίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr στη θέση του κ. Σκρέκα που παραιτήθηκε, τοποθετείται μέχρι το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης.
Ο κ. Κονταδάκης είναι νυν γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, για τον Κώστα Σκρέκα υπάρχει απευθείας συνομιλία με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, Δημήτρη Μελά κατά την οποία ενημερώνεται ότι αυτό που ζητά είναι παράτυπο και πως το σύστημα ηλεκτρονικής υποδοχής των αιτημάτων έχει κλείσει καθώς παρήλθε η σχετική προθεσμία. Ωστόσο εκείνος επιμένει να εξυπηρετηθεί. Από την πλευρά του ο κ. Μέλας φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και θα το “κάνει χεράτα” με τον κ. Σκρέκα να του δίνει τα εύσημα. Αμέσως μετά ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί υφιστάμενο του και του δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο “ρουσφέτι” από τον Σκρέκα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα