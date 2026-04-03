Αντικαθίσταται ο Σκρέκας από γραμματέας της ΝΔ, στη θέση του μέχρι το συνέδριο ο νυν γραμματέας Οργανωτικού

Ο Κώστας Σκρέκας παραιτήθηκε καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη μια από τις δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλησαν στη Βουλή - Ο αντικαταστάτης του, Στέλιος Κονταδάκης, είναι και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη