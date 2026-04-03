Μαρινάκης για Τσίπρα: Ανατριχιαστική φράση ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ



Κλείσιμο



Για την κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τον Τσιάρα



Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , αλλά και στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ΑΝΤ1 ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας όπου ανακοίνωσε ότι θα είναι «παρών» στις επόμενες εκλογές.«Μπορώ να σχολιάσω πάρα πολλά. Ότι είναι αμετανόητος για τις επιλογές του, για τους συνεργάτες του, για το δημοψήφισμα, για την οικονομική του πολιτική. Δεν μπορώ να μην σταθώ όμως», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.Και σχολίασε δηκτικά: «Ο κ. Τσίπρας έκανε rebranding για να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο Ευρωπαίο πολιτικό και κατέληξε να ξαναγίνεται Λαφαζάνης και Βαρουφάκης. Αυτό πραγματικά σημαίνει ότι η εταιρεία που έκανε αυτό το rebranding είτε τον κορόιδεψε, είτε τους ζήτησε κάτι αντίθετο από αυτό που νομίζαμε». Αναφερόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία που εμπλέκει εν ενεργεία βουλευτές και υπουργούς σημείωσε: «Λίγες ώρες μετά ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξέδωσα και εγώ μια ανακοίνωση λίγων δευτερολέπτων όπου είπα ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη και εφόσον υπάρχει εικόνα της δικογραφίας, κάτι το οποίο θα αρχίσει να συμβαίνει σήμερα, θα υπάρξει αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Πρωτίστως από τον πρωθυπουργό».Και συμπλήρωσε: «Όλο αυτό το αφήγημα περί καθεστώτος που κινεί τα νήματα δεν στέκει. Δεδομένου του γεγονότος ότι μιλάμε για μια έρευνα των ελληνικών διωκτικών αρχών, επί των ημερών μας, η οποία εντόπισε και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες μέσω παρακολουθήσεων σε υπηρεσιακά στελέχη και σε δικούς μας βουλευτές. Μόλις ο πρωθυπουργός αποκτήσει εικόνα των λεπτομερειών αυτών των συνομιλιών, τότε θα προχωρήσει, όπου απαιτείται, στις αντίστοιχες αυτονόητες αποφάσεις».«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 3.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, μια εξ αυτών, σημαντική, είναι και αυτή. Στην Ελλάδα είναι περίπου 140. Μιλάμε για μια υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Είναι άλλο πράγμα να έρθει κάποιος στο γραφείο ενός βουλευτή και να του ζητήσει να μεταβιβάσει ένα παράπονο στη διοίκηση ότι δεν με έχουν πληρώσει και είναι άλλο κάποιος να ζητήσει κάτι παράνομο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει ή να επιμείνει», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή.«Άλλο πράγμα το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, άλλο πράγμα το αίτημα για άρση ασυλίας», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Όσον αφορά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Να δούμε εάν πράγματι είναι ο κ. Τσιάρας (στη δικογραφία) και δεύτερο τι λέει είτε ο ίδιος, είτε κάποιος συνεργάτης του. Και δεν το λέω για τον κ. Τσιάρα επειδή ξέρω κάτι, αλλά γιατί έχω την αίσθηση από αυτά που διαρρέονται από δικαστικές πηγές ότι είναι διαφορετικές όλες οι περιπτώσεις μεταξύ τους. Ο κ. Τσιάρας πέραν από υπουργός, είναι και βουλευτής πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να δω εάν αυτό για το οποίο μπορεί να κατηγορείται είναι στην κατηγορία την πρώτη που σας είπα ή στη δεύτερη».Σε ερώτηση για τις πολιτικές συνεργασίες με φόντο τις εκλογές: «Εμείς θα επιδιώξουμε, και αυτό προκύπτει από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μια καθαρή λύση αυτοδυναμίας όταν γίνουν οι εκλογές το 2027. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση.Έχουμε αποκλείσει την άκρα δεξιά, όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, με βάση τη θεσμική του σοβαρότητα στο παρελθόν, στα χρόνια του κ. Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, είναι το ΠΑΣΟΚ.

03.04.2026, 10:24