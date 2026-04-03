Τσίπρας: Έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες την επομένη των εκλογών - Το δημοψήφισμα, που εσείς λέτε κωλοτούμπα, ήταν κορυφαία στιγμή
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την πολιτική του πορεία, τη συμφωνία των Πρεσπών, το Μάτι, τα Τέμπη, τα σκάνδαλα και τις υποκλοπές - «Το κόμμα θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο αλλά αν χρειαστεί και νωρίτερα»
Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», αναφέρθηκε επίσης στο δημοψήφισμα του 2015, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς «κωλοτούμπα», δηλώνοντας ότι ήταν μια κορυφαία στιγμή για τη χώρα.
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για τις πολιτικές του αποφάσεις, το βιβλίο «Ιθάκη», το σκάνδαλο Novartis, και την πολιτική κληρονομιά της συμφωνίας των Πρεσπών. Αναφέρθηκε στο πολιτικό του σχέδιο, τις σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, ενώ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τις υποκλοπές. Επίσης σχολίασε την τραγωδία των Τεμπών, το Μάτι, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες και τη σχέση του με την Εκκλησία.
Παρών στις πολιτικές εξελίξεις και το νέο κόμμαΟ Αλέξης Τσίπρας δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει στο νέο πολιτικό εγχείρημα, λέγοντας πως το κόμμα του θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο, αλλά αν χρειαστεί και νωρίτερα. «Όλοι όσοι θέλουν και συμφωνούν θα έρθουν, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένη θέση», τόνισε. Παράλληλα, έκανε σαφές ότι το νέο κόμμα δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θα επικεντρωθεί στη Βουλή, αλλά στην κοινωνία.
Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το νέο κόμμα θα αποτελέσει πεδίο σύγκλισης τριών ιστορικών πολιτικών ρευμάτων: της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ανέφερε ότι το κόμμα θα έχει όραμα και ρεαλιστικές προτάσεις για την επόμενη μέρα της χώρας, και ότι θα επιταχύνει τις διεργασίες του το επόμενο διάστημα.
Το κλείσιμο των τραπεζών και οι πολιτικές αποφάσειςΣυνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες την επόμενη ημέρα των εκλογών», εξηγώντας ότι αυτό θα είχε δώσει μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση στην Ελλάδα και θα είχε περιορίσει την πίεση από εξωτερικούς παράγοντες. Όπως σημείωσε, το μικρό υφεσιακό κόστος της κίνησης αυτής ήταν αναγκαίο, ενώ πρόσθεσε πως «σήμερα δεν έχουμε capital controls στις τράπεζες, αλλά έχουμε capital controls παντού» – από τις τιμές στα σούπερ μάρκετ μέχρι τις τιμές του ρεύματος και των ενοικίων.
Η ανάγκη για το κλείσιμο των τραπεζών και η σύγκριση με το παρόνΤΣΙΠΡΑΣ: Δεν τις κλείσαμε εμείς. Μας τις κλείσανε τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη ημέρα των εκλογών και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο “σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα” και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση έχοντας βεβαίως ένα μικρό υφεσιακό κόστος εκεί, το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, αλλά για να πάμε και στο παρόν…
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έπρεπε να τις κλείσετε μόνοι σας;
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Την επομένη των εκλογών;
ΤΣΙΠΡΑΣ. Βεβαίως και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση παρά πολλή ουσιαστική.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ: Δεν θα είχε μεγάλο κόστος αυτό;
ΤΣΙΠΡΑΣ. Μα ούτως ή άλλως, το κόστος… θέλετε να πάμε και στο σήμερα; Τα capital controls των τραπεζών επέβαλαν και επέφεραν ένα μικρό υφεσιακό κόστος πολύ μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο γράφτηκε, το οποίο όμως ανακάμψαμε πολύ γρήγορα, ε; ήρθαμε πολύ γρήγορα σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Σήμερα δεν έχουμε capital controls στις τράπεζες αλλά έχουμε capital controls στο σούπερ μάρκετ που πάει ο πολίτης, και είναι τρείς φορές από τότε τέσσερις φορές πάνω οι τιμές, έχουμε capital controls στους λογαριασμούς του ρεύματος, έχουμε capital controls στα ενοίκια, έχουμε παντού capital controls. Σήμερα η μέση, η αξία μάλλον της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθωτού έχει πέσει σχεδόν 30%. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε capital controls. Tα μεγαλύτερα και τα χειρότερα έχουμε σήμερα.
Το βιβλίο «Ιθάκη» και οι προσωπικές του σκέψειςΟ Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το βιβλίο του «Ιθάκη», το οποίο, όπως είπε, έγραψε για να κλείσει ένα χρέος προς την ιστορία και τους πολίτες. Σημείωσε ότι δεν προσποιείται ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια, αλλά τόνισε πως η αλήθεια του είναι εκείνη που καταθέτει στο βιβλίο, με σκοπό να αποδώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
«Η ιστορία δεν μπορεί να ανήκει μόνο στους νικητές, αλλά σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το σκάνδαλο Novartis και η δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκεΈνα από τα πιο σοβαρά θέματα που ανέφερε ήταν το σκάνδαλο Novartis, το οποίο, όπως είπε, είχε καταδικαστεί από την αμερικανική δικαιοσύνη ως σκάνδαλο.
«Αν περίμεναν να πω ότι ήταν σκευωρία, δεν το κάνω γιατί δεν το πιστεύω», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι το λάθος ήταν η απόφαση να μην προωθήσουν τη διαδικασία για τα άτομα με τις σοβαρότερες ενδείξεις.
Η ευθύνη για τις τηλεοπτικές άδειεςΌσον αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε την ευθύνη για την πολιτική του αυτή απόφαση, η οποία, όπως παραδέχθηκε, είχε και παράπλευρες απώλειες.
Εξήγησε ότι στόχος ήταν η νομιμότητα, αλλά η διαδικασία δεν πέτυχε πλήρως. Επισήμανε ότι το θέμα του Καλογρίτσα είναι παρερμηνευμένο, καθώς οι πρώτοι που προσπάθησαν να τον αποτρέψουν ήταν οι ίδιοι οι συνεργάτες του.
Η συμφωνία των Πρεσπών και το πολιτικό κόστοςΟ πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε με περηφάνια στην συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι πήρε την απόφαση με πατριωτική ευθύνη, παρά το πολιτικό κόστος.
Αν και παραδέχθηκε ότι η στάση του είχε αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, επισήμανε ότι η συμφωνία εξασφάλισε τη σταθερότητα στη χώρα και εμπόδισε άλλες δυνάμεις να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στην περιοχή.
Οι επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου και η δημοσιονομική πραγματικότηταΟ Αλέξης Τσίπρας απάντησε στις επικρίσεις για το τρίτο μνημόνιο, αναφέροντας ότι το νούμερο των 4,1 δισεκατομμυρίων φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την περίοδο 2015-2018 ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με τα 20,4 δισεκατομμύρια της προηγούμενης περιόδου.
Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες υποχρεώσεις και άδεια ταμεία, ενώ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έδινε προοπτική εξόδου από την κρίση.
Η επιλογή του εθνικού νομίσματος και οι κρίσιμες στιγμές του δημοψηφίσματοςΟ πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα του 2015 και τη στρατηγική του για να αποφευχθεί η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη. Αν και αναγνώρισε ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από τις δυνάμεις που επιθυμούσαν την έξοδο, υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε άλλο περιθώριο για καλύτερη συμφωνία εκείνη την περίοδο.
«Παραδέχομαι ότι οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε ήταν μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Παραδέχομαι ότι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε έπρεπε να βρούμε μια συμφωνία με την ΕΕ. Μόνο αν ήμουν ανόητος θα είχα στο τραπέζι το ενδεχόμενο της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Αν ήμουν ανόητος μετά το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα μπορούσα να πάρω τη χώρα και να την πάω όπου θέλω».
«Το σχέδιό μου ήταν ριψοκίνδυνο αλλά με αρχή μέση και τέλος. Ήταν μια κίνηση σε μια σκακιέρα, αλλά έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Παρά το ότι έκλεισαν οι τράπεζες, λίγες μέρες μετά στο δημοψήφισμα πήραμε 63%. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να ορθοποδήσει».
Το ΠΑΣΟΚ και η ταύτιση με τη ΝΔΑναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε αιχμές για την ταύτιση του κόμματος με τη ΝΔ, λέγοντας ότι η πολιτική εικόνα του ΠΑΣΟΚ είναι «μια όσμωση» με τη ΝΔ, με την παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι η εναλλακτική, καθώς η εικόνα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι το κόμμα έχει εκφυλιστεί και έχει ταυτιστεί με τη Δεξιά.
Οι υποκλοπές και η πολιτική κριτική στον ΜητσοτάκηΟ Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι αν ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση, «θα έπρεπε να υποδείξει ποιοι το έκαναν και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη». Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ρώτησε αν μπορεί να κρατηθεί μια κυβέρνηση με τόσα κυβερνητικά στελέχη που έχουν παραιτηθεί για διάφορα σκάνδαλα.
Η επιμονή για εκλογές και η ανάγκη για αλλαγήΟ πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπό κανονικές συνθήκες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε ήδη να έχει προκηρύξει εκλογές, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τη διαχείριση των σκάνδαλων και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επέμεινε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή και ότι η ΝΔ δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς αντίπαλο.
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου»Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι πρόκειται για ένδειξη βαθιάς κρίσης διαφθοράς, τονίζοντας ότι «είναι κυβέρνηση υπόδικων». Όπως είπε, τα περί διαχρονικών ευθυνών αποτελούν «γνωστή καραμέλα», εντάσσοντάς τα σε μια στρατηγική που επιδιώκει να πείσει ότι «όλοι τα ίδια κάνουν».
«Είδατε κανέναν αριστερό Συριζαίο να κυκλοφορεί με Φεράρι; Είναι σαν να αφήνει κάποιος το παράθυρο ανοιχτό και ο κλέφτης να λέει δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός που άφησε το παράθυρο ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί «την κορυφή του παγόβουνου».
Κατά τον ίδιο, η διαφθορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακρίβεια, καθώς – όπως είπε – στην ελληνική οικονομία κυριαρχούν καρτέλ στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στις τράπεζες και στις κατασκευές. «Η διαφθορά έχει φτάσει ως το μεδούλι. Είναι μηχανισμός διακυβέρνησης και όχι αστοχία», σημείωσε, τονίζοντας ότι χωρίς αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ζωής.
«Κανείς δεν μπορεί να πει ότι επί των ημερών μου αυξήθηκε η διαφθορά»Υπερασπιζόμενος τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ακόμη και πολιτικοί του αντίπαλοι θα αναγνώριζαν ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και αντιμετώπισε σημαντικά εθνικά ζητήματα.
Τόνισε ότι η κυβέρνησή του «βγήκε ηθικά αγρατζούνιστη» από την εξουσία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να του αποδοθούν λάθη ή παραλείψεις, αλλά όχι αύξηση της διαφθοράς. «Δεν μπορεί ούτε ένας να ισχυριστεί ότι επί των ημερών μου η διαφθορά μεγάλωσε και ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν, αν όχι η πιο έντιμη, από τις πιο έντιμες της μεταπολίτευσης», είπε.
Πρόσθεσε ότι σε 15 χρόνια πολιτικής παρουσίας και 11 χρόνια σε θεσμικές θέσεις, το κόμμα του διαχειρίστηκε οικονομικούς πόρους χωρίς να δημιουργήσει χρέη προς τις τράπεζες. «Έφυγα από το κόμμα χωρίς να χρωστά ούτε ένα ευρώ», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία – όπως είπε – έχουν συνολικό χρέος άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς τις τράπεζες.
«Αν μια επιχείρηση χρωστά 500 εκατομμύρια, τι θα έλεγε κανείς; Ότι χρωστά στις τράπεζες ή ότι ανήκει στις τράπεζες;» ανέφερε.
«Έγκλημα, συγκάλυψη και ύβρις στα Τέμπη»Για την τραγωδία στα Τέμπη, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για τρεις βασικές διαστάσεις: το ίδιο το δυστύχημα, τη συγκάλυψη και τη στάση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων.
Όπως υποστήριξε, «το έγκλημα είναι ότι δύο τρένα για 12 λεπτά βρίσκονταν στην ίδια γραμμή», επισημαίνοντας ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης είχε καταστραφεί το 2019 και δεν αποκαταστάθηκε έως το 2023. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι από την πρώτη ημέρα επιχειρήθηκε να αποδοθεί ευθύνη, ενώ άσκησε κριτική για τη στάση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας για «ύβρη».
«Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για το Μάτι»Αναφερόμενος στην τραγωδία στο Μάτι, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη χωρίς να επιρρίψει ευθύνες σε επιχειρησιακούς παράγοντες.
«Οι νεκροί δεν είναι μολυβένια στρατιωτάκια για να τους κρύψεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι στόχος του ήταν να προστατεύσει τους ανθρώπους που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Υπενθύμισε ότι ο τότε αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας δεν κατηγορήθηκε και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε θέση γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Το βάρος που πέφτει στους δικαστές είναι πολύ μεγάλο», ανέφερε.
Η σχέση με την Εκκλησία και ο ρόλος του ΙερώνυμουΟ Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για τη σχέση του με την Εκκλησία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν τυχερή που την περίοδο της διακυβέρνησής του Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Ιερώνυμος, με τον οποίο – όπως είπε – μπορούσε να έχει ειλικρινή διάλογο.
Τόνισε ότι επέλεξε να παραμείνει συνεπής στη στάση του, χωρίς να επιδιώξει εντυπωσιασμούς, επισημαίνοντας ότι η Εκκλησία διαθέτει σημαντικό διπλωματικό ρόλο. «Θεωρώ ότι φέρθηκα δίκαια και σωστά απέναντι στην Εκκλησία», είπε.
