Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών επιδοτήσεων - 25 νέες περιπτώσεις και το μοτίβο δράσης τους
Με διάταξη του εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος δεσμεύονται περιουσίες και λογαριασμοί - Επιτήδειοι μίσθωναν χωράφια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Νέα στοιχεία για το μεγάλο σκάνδαλο των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», συνεχίζοντας την έρευνα που εδώ και ημέρες φέρνει στο φως εισαγγελικές διατάξεις για αμφισβητούμενες αγροτικές ενισχύσεις σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για αποφάσεις που αποτελούν το αποτέλεσμα ενδελεχών ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) του «ελληνικού FBI», σε συνεργασία με την Αρχή για το ξέπλυμα, οι οποίες σκιαγραφούν με κάθε λεπτομέρεια τον μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκά κονδύλια διοχετεύονταν σε δικαιούχους χωρίς πραγματική σχέση με την αγροτική παραγωγή.
Στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, δύο χρονιές (2021 και 2023) απορρίφθηκε το σύνολο των αγροτεμαχίων γιατί δεν ήταν στη διάθεσή του. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να υποβάλει αιτήσεις τα επόμενα χρόνια, επαναλαμβάνοντας τα ίδια αγροτεμάχια που είχαν ήδη κριθεί απορριπτέα. Ο εισαγγελέας διέταξε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον ίδιο και τη σύζυγό του, επίσης πολίτη Αλβανίας.
Τα ποσά που εμφανίζονται σε κάθε υπόθεση μεμονωμένα μπορεί να μην προκαλούν ίλιγγο (μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ η καθεμία), ωστόσο η εικόνα που προκύπτει είναι σοκαριστική. Το πρόβλημα δεν είναι το ύψος κάθε φακέλου, αλλά η μαζικότητα του φαινομένου και το επαναλαμβανόμενο μοτίβο: δηλώσεις για εκτάσεις χωρίς τίτλους, εικονικές μισθώσεις μεταξύ συγγενών, αγροτεμάχια που εμφανίζονται μόνο στα χαρτιά, ακόμη και περιπτώσεις όπου ως «ιδιοκτήτης» δηλώνεται το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Ολα αυτά συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής εξαπάτησης που πλήττει ευθέως την αξιοπιστία του μηχανισμού διανομής των κοινοτικών ενισχύσεων.
Από την Αιτωλοακαρνανία μέχρι την Κρήτη και από την Αττική ως τη Θεσσαλία, οι εισαγγελικές διατάξεις που δημοσιεύουμε σήμερα αποτυπώνουν βήμα προς βήμα πώς στήθηκαν τα σχήματα αυτά, οδηγώντας ήδη σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο τα φαινόμενα αυτά να μην είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων που λειτουργούν με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το «ΘΕΜΑ» παρουσιάζει σήμερα 25 νέες περιπτώσεις, σε μια έρευνα που δεν σταματά εδώ. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν κι άλλες αποκαλύψεις, καθώς το κουβάρι του σκανδάλου ξετυλίγεται συνεχώς και αποδεικνύεται ότι η υπόθεση βρίσκεται μόλις στην αρχή.
Μια υπόθεση που αποτυπώνει γλαφυρά τον τρόπο που στήνεται το πάρτυ με τις αγροτικές επιδοτήσεις ήρθε στο φως μέσα από διάταξη του εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο χωριό Σοκαράς Ηρακλείου δηλώθηκαν αγροτεμάχια ως μισθωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ποτέ να έχει καταγραφεί καμία νόμιμη μίσθωση στην πλατφόρμα του Taxisnet. Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι επιδοτήσεων έλαβαν μέσα σε δύο χρόνια 20.492 ευρώ, με παραστατικά που αποδείχθηκαν ανύπαρκτα. Οταν οι ελεγκτές ζήτησαν νομότυπα έγγραφα μίσθωσης, δεν προσκομίστηκε ούτε ένα. Το αποτέλεσμα ήταν οι δηλώσεις να χαρακτηριστούν απορριπτέες και να ανοίξει ο δρόμος της ποινικής διερεύνησης.
Σοκάρας Ηρακλείου: €20.492 με ψευδείς μισθώσεις
Με επαναλαμβανόμενες δηλώσεις σε διαφορετικά έτη, ένας αλλοδαπός κάτοικος Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης αλβανικής καταγωγής κατάφερε να εισπράξει συνολικά 28.163 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας ότι μίσθωνε κατ’ έτος αγροτεμάχια στη Δυτική Μακεδονία. Οι αιτήσεις του για το 2021, το 2022, το 2023 και το 2024 ήταν σχεδόν καρμπόν: δηλώνονταν τα ίδια χωράφια, άλλοτε έξι, άλλοτε επτά, ως καλλιεργήσιμα, χωρίς να υπάρχουν πραγματικά μισθωτήρια συμβόλαια ή αποδείξεις κατοχής.
Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης: €28.163 σε αλλοδαπό
Στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, δύο χρονιές (2021 και 2023) απορρίφθηκε το σύνολο των αγροτεμαχίων γιατί δεν ήταν στη διάθεσή του. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να υποβάλει αιτήσεις τα επόμενα χρόνια, επαναλαμβάνοντας τα ίδια αγροτεμάχια που είχαν ήδη κριθεί απορριπτέα. Ο εισαγγελέας διέταξε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον ίδιο και τη σύζυγό του, επίσης πολίτη Αλβανίας.
Στην καρδιά του σκανδάλου μπαίνουν πλέον και εκτάσεις που φέρονται να ανήκουν σε φορέα του Δημοσίου. Κάτοικος Βόλου δήλωσε ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και με αυτά εξασφάλισε επιδοτήσεις συνολικού ύψους 48.398 ευρώ για τα έτη 2020 έως 2022. Οι αιτήσεις του περιλάμβαναν δεκάδες αγροτεμάχια, με το Ταμείο να εμφανίζεται ως εκμισθωτής σε επτά από αυτά. Οταν όμως έγινε ο έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, τα παραστατικά που προσκομίστηκαν κρίθηκαν μη αποδεκτά. Το αποτέλεσμα ήταν τα αγροτεμάχια να απορριφθούν και να ανοίξει ποινική διερεύνηση.
Βόλος: €48.398 για εκτάσεις του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Από το 2020 έως το 2022, κάτοικος Βόλου δήλωνε δεκάδες αγροτεμάχια για καλλιέργεια, εξασφαλίζοντας συνολικά 42.696 ευρώ σε επιδοτήσεις. Μεταξύ αυτών και πέντε εκτάσεις που εμφανίζονταν ως μισθωμένες από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, όπως και στην περίπτωση που αναφέρουμε πιο πάνω. Οταν οι φάκελοι μπήκαν στο μικροσκόπιο, αποκαλύφθηκε ότι το μισθωτήριο ήταν μη αποδεκτό και τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια απορρίφθηκαν, με το ποσό να χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν. Η Δικαιοσύνη διέταξε δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ ενημερώθηκαν ΟΠΕΚΕΠΕ, Τράπεζα της Ελλάδος και Αρχή για το ξέπλυμα.
Βόλος 2: Ακόμη €42.700
Κάτοικος Αμαρουσίου εμφανίστηκε να μισθώνει και στη συνέχεια να κατέχει αγροτεμάχια στην Κρήτη, εισπράττοντας συνολικά 42.813 ευρώ σε ενισχύσεις την περίοδο 2019-2023. Για πέντε συνεχόμενες χρονιές κατέθετε αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ίδια βοσκοτόπια, άλλοτε ως μισθωτής, άλλοτε ως ιδιοκτήτης. Οταν κλήθηκε να αποδείξει τις δηλώσεις του με μισθωτήρια συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας, δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο.
Από το Μαρούσι στην Κρήτη: €42.813 με δηλώσεις-καρμπόν
Τα χωράφια κρίθηκαν απορριπτέα και τα ποσά που είχαν δοθεί χαρακτηρίστηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο φερόμενος ως εκμισθωτής παρουσιάζεται να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, κάτι που ενισχύει την εικόνα μιας «στημένης» συνεννόησης. Ο εισαγγελέας προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Αρχή για το ξέπλυμα εξετάζει εάν τα χρήματα διοχετεύτηκαν αλλού. Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς μπορεί κάποιος να ζει στην Αθήνα και, ταυτόχρονα, να εμφανίζεται ως «κτηνοτρόφος» στην Κρήτη, αντλώντας επί χρόνια ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να διαθέτει ούτε έναν τίτλο γης.
Από το 2019 μέχρι και το 2024, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Κοζάνης υπέβαλλε κάθε χρόνο αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι μίσθωνε δεκάδες αγροτεμάχια. Αλλοτε 20, άλλοτε 40, άλλοτε 46, οι αριθμοί αυξομειώνονταν, το αποτέλεσμα όμως ήταν πάντα το ίδιο: δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε επιδοτήσεις. Συνολικά, 30.819 ευρώ καταβλήθηκαν, παρότι στα πληροφοριακά στοιχεία του Taxisnet δεν βρέθηκε ούτε ένα μισθωτήριο. Οι ίδιοι εκμισθωτές εμφανίζονταν κάθε χρόνο να «υποστηρίζουν» τις δηλώσεις - πάντα από την ίδια τοπική κοινωνία, δίνοντας την εικόνα οργανωμένης συνεννόησης.
Κοζάνη: €30.819 ευρώ σε εικονικές μισθώσεις
Οταν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κλήθηκαν να ελέγξουν, η εικόνα ήταν αποκαλυπτική: καμία νόμιμη απόδειξη, καμία προσκόμιση εγγράφων, ούτε καν επικοινωνία με τους υπεύθυνους. Το σύνολο των αγροτεμαχίων απορρίφθηκε. Η εισαγγελική διάταξη διατάσσει τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Το κρίσιμο, όμως, είναι ότι η υπόθεση δείχνει ότι η απάτη δεν είναι «στιγμιαία» αλλά συστηματική: έξι χρόνια συνεχόμενες δηλώσεις, ίδιοι εκμισθωτές, και μηδενική διάθεση συνεργασίας με τις Αρχές.
Μία ακόμη υπόθεση από την Κρήτη φανερώνει πώς οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκαν σε οικογενειακή υπόθεση. Κάτοικος Μοιρών δήλωσε ότι μίσθωνε περισσότερα από 20 αγροτεμάχια για καλλιέργεια τα έτη 2022 και 2023, ενώ το 2024 εμφανίστηκε να συνεχίζει με νέα μίσθωση από άλλο πρόσωπο. Το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβε ανήλθε σε 18.882 ευρώ.
Μοίρες Ηρακλείου: €18.882 σε οικογενειακό κύκλο
Ωστόσο, οι έλεγχοι απέδειξαν ότι για το 2022 και το 2023 δεν υπήρχαν παραστατικά μίσθωσης, ενώ για το 2024 δεν βρέθηκε καμία καταχώρηση μισθωτηρίου στο Taxisnet. Στην πράξη, τα χωράφια δεν ήταν ποτέ στη διάθεσή του. Η εισαγγελική διάταξη αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για συνεννόηση με συγγενικά πρόσωπα, καθώς τα ονόματα που εμφανίζονται ως εκμισθωτές συνδέονται με το ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι δεν πρόκειται για τυχαίο λάθος, αλλά για μεθοδευμένη πρακτική εκμετάλλευσης του συστήματος.
Κάτοικος χωριού της Βιάννου στην Κρήτη φέρεται να δήλωνε αγροτεμάχια για καλλιέργεια με μισθωτήρια που δεν υπήρχαν πουθενά στα αρχεία της Εφορίας. Στα χαρτιά εμφανιζόταν να μισθώνει εκτάσεις από ιδιώτη του Λασιθίου, όμως ούτε εκείνη ούτε ο φερόμενος εκμισθωτής υπέβαλαν ποτέ δηλώσεις μίσθωσης. Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε τρία χρόνια (2022-2024) εισπράχθηκαν συνολικά 31.027 ευρώ σε επιδοτήσεις. Οταν κλήθηκε να προσκομίσει συμπληρωματικά παραστατικά, η ίδια δεν έφερε τίποτα και τα αγροτεμάχια που είχε δηλώσει κρίθηκαν απορριπτέα. Το πιο προκλητικό; Δύο χρόνια μετά, συνέχισε να δηλώνει τα ίδια χωράφια που είχαν ήδη απορριφθεί. Οι Αρχές μιλούν για ενδείξεις οργανωμένης μεθόδευσης, με πιθανή συνεργασία του ιδιώτη που φερόταν ως εκμισθωτής. Δικαστική διάταξη δέσμευσε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να ανακτήσει το ποσό.
Βιάννος Ηρακλείου: €31.027 από ανύπαρκτα μισθωτήρια
Στην Αιτωλοακαρνανία εντοπίστηκε μια υπόθεση που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, καθώς η δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων φέρεται να είχε δηλώσει ότι μίσθωσε χωράφια όχι μόνο από ιδιώτες, αλλά και από... το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τον έλεγχο, από το 2019 έως το 2024 η συγκεκριμένη αιτούσα κατέθεσε διαδοχικές δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας δεκάδες αγροτεμάχια ως «μισθωμένα» από διάφορους ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους όμως φιγουράρει και το υπουργείο, κάτι που προκαλεί εύλογες απορίες. Οπως προέκυψε, ούτε η ίδια προσκόμισε μισθωτήρια, ούτε το υπουργείο είχε εκδώσει οποιοδήποτε έγγραφο παραχώρησης. Παρ’ όλα αυτά, η δικαιούχος έλαβε συνολικά πάνω από 55.000 ευρώ επιδοτήσεις.
Αιτωλοακαρνανία: €55.000 για μισθώσεις από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Στο Σκαλάνι Ηρακλείου, ένας δικαιούχος εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια ως ιδιοκτήτης δεκάδων αγροτεμαχίων, εξασφαλίζοντας έτσι επιδοτήσεις ύψους άνω των 23.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, από το 2022 έως το 2024 δήλωνε επτά, έντεκα και 14 χωράφια αντίστοιχα, λαμβάνοντας κανονικά τις σχετικές ενισχύσεις. Οταν όμως ζητήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τίτλοι ιδιοκτησίας, ο ίδιος δεν προσκόμισε κανένα επίσημο έγγραφο - παρά μόνο το έντυπο Ε9, το οποίο φυσικά δεν θεωρείται τίτλος. Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι αρκετά από τα αγροτεμάχια που δήλωσε είχαν ήδη απορριφθεί ως ανυπόστατα σε προηγούμενες αιτήσεις, ενώ για τα υπόλοιπα δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό κατοχής.
Σκαλάνι Ηρακλείου: Χωράφια χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας
Στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίζεται ακόμη ένα ύποπτο σενάριο με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δικαιούχος δήλωσε το 2022 και το 2023 ότι μίσθωσε δέκα αγροτεμάχια, τα οποία όμως ανήκαν στον... πατέρα του. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε πάνω από 26.000 ευρώ σε κοινοτικά κονδύλια. Κατά τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν αποτελούσαν ισχυρούς τίτλους κτήσης, με αποτέλεσμα να απορριφθούν όλα τα αγροτεμάχια. Παρά ταύτα, την επόμενη χρονιά δηλώθηκαν ξανά τα ίδια χωράφια, παρότι είχαν ήδη κριθεί μη επιλέξιμα.
Ηράκλειο: Μισθώσεις από τον πατέρα στον γιο
Στη Θήβα, κάτοικος της περιοχής φέρεται να απέσπασε 48.572 ευρώ την εξαετία 2019-2024, δηλώνοντας δεκάδες αγροτεμάχια με μισθωτήρια που ποτέ δεν καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ ο έλεγχος έδειξε «τεχνητές προϋποθέσεις» για την είσπραξη επιδοτήσεων. Στη Δράμα, ένας άλλος δικαιούχος εμφανιζόταν την εξαετία 2019-2024 με 84 αγροτεμάχια, τα οποία δήλωνε ότι μίσθωνε από τρίτα πρόσωπα· ορισμένα είχαν αποβιώσει, άλλα δεν είχαν καμία σχέση με τα χωράφια, ενώ καταγράφηκε μέχρι και ανύπαρκτο φορολογικά πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο εισέπραξε 47.227 ευρώ. Στα Χανιά, αλλοδαπή με άδεια παραμονής δήλωνε οκτώ αγροτεμάχια σε διάστημα τεσσάρων ετών, λαμβάνοντας 44.791,68 ευρώ με μισθωτήρια που κρίθηκαν μη νομότυπα.
Θήβα, Δράμα και Χανιά
Η Κρήτη κατέχει σημαντικό μερίδιο στις αποκαλύψεις: στο Ηράκλειο, κάτοικος φέρεται να εισέπραξε 46.200,56 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση από το Μαρούσι εντοπίστηκε ποσό 46.541,65 ευρώ με εικονικά μισθωτήρια και ανύπαρκτους τίτλους. Ακολουθούν υποθέσεις όπως αυτή στο Μεταξοχώρι Ηρακλείου (38.374,11 ευρώ), στα Ανώγεια (27.376,49 ευρώ), στο Κυπαρίσσι Δαφνών (27.500 ευρώ) και στους Αγίους Δέκα (26.460 ευρώ).
Ακόμη, σε μικρότερης έκτασης σχήματα, κάτοικος Ασημίου Λιγόρτυνου έλαβε 25.443 ευρώ, στα Γιαννιτσά εντοπίστηκε υπόθεση 31.911,81 ευρώ, στο Αγρίνιο 21.728 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια γυναίκα απέσπασε πάνω από 20.000 ευρώ δηλώνοντας κάθε χρόνο τα ίδια αγροτεμάχια χωρίς παραστατικά.
