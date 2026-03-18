Ανδρουλάκης κατά Κωνσταντινόπουλου: «Πυροβολούσε τη συλλογική προσπάθεια με την στάση του», τι είπε για Δούκα
Ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ και ότι αυτό αποτελεί ήδη ειλημμένη απόφαση - «Οι διαγραφές παραμένουν έσχατο μέσο όταν κάποιος δεν στηρίζει τη γραμμή του κόμματος», υποστήριξε
Τη λύση της «ενσωμάτωσης» του ψηφίσματος Δούκα με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία στο κείμενο της «εθνικής στρατηγικής» που θα κατατεθεί στο Συνέδριο φαίνεται ότι επιλέγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
«Η εθνική στρατηγική θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι με το ψήφισμα:
«Ο κ. Δούκας προσπαθεί προφανέστατα να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο Συνέδριο. Κρούει όμως συνεχώς ανοιχτές θύρες, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θέλει Πολιτική Αλλαγή κι ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Βάζει ένα ζήτημα που έχει λήξει και θα αποδειχθεί στο Συνέδριο».
Με συνέντευξή του στο Mega ο κ. Ανδρουλάκης αφήνει επίσης αιχμές εναντίον του κ. Δούκα υποστηρίζοντας ότι «για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή δεν χρειάζονται υπονοούμενα».
«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ», είπε σε άλλο σημείο.
Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει μέχρι τις εκλογές ότι μπορεί να κυβερνήσει διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία και να εγγυηθεί τη σταθερότητα με ένα άλλο σχέδιο, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο έστω με μία ψήφο στις εκλογές, δεσμεύομαι ότι θα κάνει κυβέρνηση».
Για τη διαγραφή ΚωνσταντινόπουλουΔηλώνει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση και στο ερώτημα περί της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου απαντά επικαλούμενος το εξής: «Είμαι ο πρόεδρος των λιγότερων διαγραφών. Δεν είναι προτεραιότητά μου. Είναι το έσχατο μέσο. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική, ειδικά όταν εργαλειοποιείται από τη ΝΔ. Όποιος δε βοηθά τη συλλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και δρα διαφορετικά επανειλημμένως, πρέπει κάτι να κάνουμε».
