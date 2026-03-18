Άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ: Η ανταλλαγή μηνυμάτων Δούκα και Χριστοδουλάκη, τα… τιμάρια και η τελευταία ομιλία του Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή
Κλιμακώνεται η εσωκομματική σύγκρουση ενόψει Συνεδρίου - Πιέσεις προς Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και κρίσιμα διλήμματα για την πορεία προς τις κάλπες
«Ετοιμοπόλεμοι» προς το Συνέδριο εμφανίζονται οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ για την κάθε μέρα που απομένει μέχρι την κρίσιμη συνάντηση σχεδιάζουν διαδοχικές κινήσεις αναβάθμισης της θέσης τους στο εσωκομματικό πεδίο.
Η ανταλλαγή αιχμηρών μηνυμάτων γίνεται αδιάκοπα και σε κάθε «ευκαιρία» και οι αντιμαχόμενες πλευρές δείχνουν αποφασισμένες για μια σκληρή αναμέτρηση στο πεδίο του Συνεδρίου, με φόντο την «ακούνητη βελόνα» και τον στόχο προς τις εκλογές. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η μάχη για την εκλογή Συνέδρων την περασμένη Κυριακή δείχνει ήδη μια πολύ μακρινή υπόθεση από το παρελθόν, αφού σημείο σύγκλισης σχεδόν για όλους είναι η βάση της παραδοχής ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποια είναι η πρώτη ή η δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο αλλά ποιος θα είναι πρώτος στο μεγάλο τελικό των εθνικών εκλογών. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να πείσει έως τώρα με το «σύνθημα» ότι μπορεί να κατακτήσει τη «νίκη έστω και με μία ψήφο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι και η βασική πηγή της έντασης και της αναταραχής και απαιτεί, όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη, καθαρές αποφάσεις στο Συνέδριο για τα «επίδικα» προς τις εθνικές εκλογές.
Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης έχουν την ίδια άποψη για τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει το ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ωστόσο με τις χθεσινές αναρτήσεις τους ανέδειξαν εικόνες «μονομάχων» και κάθε άλλο παρά κατάφερε η μία πλευρά να προσεγγίσει την άλλη. Την ίδια στιγμή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να προσπεράσει την εσωκομματική περιδίνηση από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και να σπάσει εγκαίρως το μέτωπο των κορυφαίων που τάχθηκε κατά αυτής της απόφασης, συνέχισε τις αιχμηρές αναφορές και την έμμεση προειδοποίηση για νέα πειθαρχικά μέτρα, λέγοντας ότι οι Σύνεδροι και το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ο κ. Ανδρουλάκης- σύμφωνα με στελέχη- με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου βάζει «ποινή» στη διαφορετική άποψη και σε κάθε περίπτωση ακυρώνει την προσπάθεια ένθεν κακείθεν για ανοιχτό διάλογο προς το Συνέδριο με την ανάδειξη όλων των προτάσεων. «Η διεύρυνση πρέπει να αρχίσει από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ», λέει με νόημα στέλεχος που τάσσεται υπέρ της αμφίπλευρης διεύρυνσης αλλά θέλει και να επισημάνει ότι οι γέφυρες συνεννόησης και ανταλλαγής απόψεων πρέπει να ανοίξουν πρώτα στο εσωτερικό του κόμματος.
Ο Χάρης Δούκας δηλώνει αποφασισμένος να θέσει σειρά προτάσεων στο Συνέδριο, επαναλαμβάνοντας ότι θα ζητήσει ψήφισμα με ένα καθαρό «όχι» στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα επέλεξε χθες να χαιρετίσει τη σχετική ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη τονίζοντας ότι: «Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση». Για το Μανώλη Χριστοδουλάκη που είχε κάνει νωρίτερα τη δική του ανάρτηση εστιάζοντας σε ένα σημείο της πλατφόρμας του με το σύνθημα «Αλλαγή+», το κεντρικό δίλημμα και ερώτημα είναι: «τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;». Ο ίδιος απαντά: «Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει». Ο κ. Χριστοδουλάκης θέτει και ζήτημα διαχωριστικών γραμμών με τη «δεξιά», τονίζοντας ότι πρέπει να ισχύουν όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και στην αυτοδιοίκηση, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις, στα επιμελητήρια. Ο κ. Χριστοδουλάκης όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Με νέα ανάρτησή του απάντησε επί της ουσίας στο Χάρη Δούκα υποστηρίζοντας ότι: «Παιδιά ψυχραιμία, Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητά του. Ο «εχθρός» είναι εκτός των τειχών, όχι εντός».
Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης είχαν συμμαχήσει στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 υπέρ της εκλογής του Δημάρχου Αθηναίων στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αρκετές από τις πολιτικές τους απόψεις συγκλίνουν αλλά μετά από τις εσωκομματικές εκλογές και την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη «έσπασε» το μεταξύ τους μέτωπο (ήταν και άλλα στελέχη που είχαν στηρίξει τον Δούκα) και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στράφηκε στην ενίσχυση του δικού του πανελλαδικού δικτύου με στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ σε διάφορες περιοχές. Το 2024 στην προεκλογική εσωκομματική περίοδο του ΠΑΣΟΚ ο Χριστοδουλάκης με το «Πάμε, Χάρη» είχε επισημοποιήσει την στήριξή του στην υποψηφιότητα Δούκα. Τώρα και συγκεκριμένα στην εκλογή Συνέδρων την περασμένη Κυριακή, ο κ. Χριστοδουλάκης ανέπτυξε, όπως και ο Χάρης Δούκας έντονη κινητικότητα για την ανάδειξη πολιτικών τους φίλων, με τα επιτελεία τους να εκτιμούν ότι στο Συνέδριο θα έχουν διακριτές δυνάμεις υποστηρικτών τους.
Ο Παύλος Γερουλάνος πιστεύει ότι στο Συνέδριο πρέπει να δοθεί μάχη για την αποσαφήνιση των μηνυμάτων του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και έχοντας θέσει ο ίδιος το ζήτημα με την «ακούνητη βελόνα» θα κληθεί εκ των πραγμάτων να μιλήσει πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο αντιμετώπισης των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων προς τις εκλογές και ενώ συγκροτεί νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης συμφωνούν με την ανάγκη να καταγραφεί στο Συνέδριο η διαφωνία με το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία- το ερώτημα που παραμένει είναι αν θα στηρίξουν το ψήφισμα Δούκα ή αν στραφούν στη λύση της «ενιαίας απόφασης που είναι ανώτερη από το ψήφισμα», σύμφωνα με τη δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη.
Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία η Άννα Διαμαντοπούλου απαντά πως: «Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα. Υπάρχει η θέση του προέδρου και η απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας, θα κατεβεί αυτόνομο στις εκλογές, θα προχωρήσει σε διεύρυνση. Πολιτικός του και ιδεολογικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος του είναι η πρώτη θέση. Σε αυτά δεν διαφωνεί κανένας».
Σήμερα εν τω μεταξύ εκλέγεται με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της βουλής ο νέος αντιπρόεδρος στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Πρόκειται για ένα έμπειρο κοινοβουλευτικό και αυτοδιοικητικό στέλεχος που δεν είχε αποφύγει τον περασμένο Οκτώβριο να θίξει το ζήτημα της «ακούνητης βελόνας» μετά από την σχετική αναφορά του Παύλου Γερουλάνου, λέγοντας ότι αν δεν αλλάξει το κλίμα μέχρι τα Χριστούγεννα, πρέπει να δούμε τις πρέπει να κάνουμε. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει ζητήσει να μιλήσει για τελευταία φορά στη βουλή πριν παραδώσει την έδρα της Αρκαδίας στο ΠΑΣΟΚ. Θα το κάνει αύριο στην Ολομέλεια και αμέσως μετά θα παραιτηθεί και επισήμως, όπως ανέφερε και σε σχετική ανάρτηση στο Facebook.
