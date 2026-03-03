Επικοινωνία Μητσοτάκη - Τασούλα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το πρωί επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον ΠτΔ για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για την στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο. Επίσης, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.
Χθες εξάλλου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς τον Κύπριο Πρόεδρο την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.
