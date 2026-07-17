Γεωργιάδης: «Ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας σχεδίασε τη διάλυση του κόμματος»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο Παύλος Πολάκης αποτελεί τη μοναδική ελπίδα του κόμματος, ενώ σχολίασε με αιχμές τις δημόσιες εμφανίσεις του πρώην πρωθυπουργού