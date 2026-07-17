Στον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στα Ιωάννινα ο Τασούλας
Στον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στα Ιωάννινα ο Τασούλας
«Μία λαμπρή ημέρα για τα Γιάννενα, μία σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό μας, αλλά και για τον Χριστιανισμό», δήλωσε ο ΠτΔ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέπτεται σήμερα τα Ιωάννινα, όπου παρέστη στην δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, χοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ιωαννίνων κ. Μάξιμου, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου και Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιου, ενώ στη συνέχεια, τελέστηκε μνημόσυνο των ευεργετών αδελφών Ζωσιμάδων, κτητόρων του Ναού.
Εξερχόμενος του Ναού της Αγίας Μαρίνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και τόνισε ότι «Είναι μία λαμπρή ημέρα για τα Γιάννενα, μία σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό μας, αλλά και για τον Χριστιανισμό».
«Επ᾿ ευκαιρία της γιορτής της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης βρισκόμαστε στον περίβολο του ναού της Αγίας Μαρίνης στην Καλούτσιανη. Είναι ένας ναός αγνώριστος από την περιποίηση, τη φροντίδα και την ανακαίνιση η οποία πραγματοποιήθηκε. Εδώ, τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο για τους αδερφούς Ζωσιμάδες, οι οποίοι επανακατασκεύασαν τον ναό μετά τις δύο πυρπολήσεις που δέχθηκε από τα οθωμανικά στρατεύματα.
Εκτός από το κτητορικό μνημόσυνο, σήμερα έγινε και πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χθες, ο λαός των Ιωαννίνων τίμησε αυτή τη γιορτή συμμετέχοντας σε μία πολυπληθή λιτανεία.
Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες χρόνια πολλά. Η Αγία Μαρίνα να μας προστατεύει. Και όπως οι Γιαννιώτες, οι ενορίτες, οι επίτροποι φροντίζουν και αναδεικνύουν λαμπρά το πολιτιστικό απόθεμα της Αγίας Μαρίνας, έτσι όλοι μας πρέπει να φροντίζουμε το πλούσιο και γενναιόδωρο από την ιστορία μας πολιτιστικό απόθεμα του τόπου.
Σήμερα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη, η οποία φροντίζει αφάνταστα για τη συντήρηση και ανάδειξη αυτού του αποθέματος, θα εγκαινιάσουμε σπουδαία έργα, όπως είναι το Τζαμί στην Καλούτσιανη, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το στερεωμένο και ανακαινισμένο Κάστρο στην Κιάφα, στο Σούλι.
Είναι μία λαμπρή ημέρα για τα Γιάννενα, μία σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό μας, αλλά και για τον Χριστιανισμό».
Εξερχόμενος του Ναού της Αγίας Μαρίνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και τόνισε ότι «Είναι μία λαμπρή ημέρα για τα Γιάννενα, μία σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό μας, αλλά και για τον Χριστιανισμό».
«Επ᾿ ευκαιρία της γιορτής της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης βρισκόμαστε στον περίβολο του ναού της Αγίας Μαρίνης στην Καλούτσιανη. Είναι ένας ναός αγνώριστος από την περιποίηση, τη φροντίδα και την ανακαίνιση η οποία πραγματοποιήθηκε. Εδώ, τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο για τους αδερφούς Ζωσιμάδες, οι οποίοι επανακατασκεύασαν τον ναό μετά τις δύο πυρπολήσεις που δέχθηκε από τα οθωμανικά στρατεύματα.
Ειδικότερα, στην δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:
Εκτός από το κτητορικό μνημόσυνο, σήμερα έγινε και πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χθες, ο λαός των Ιωαννίνων τίμησε αυτή τη γιορτή συμμετέχοντας σε μία πολυπληθή λιτανεία.
Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες χρόνια πολλά. Η Αγία Μαρίνα να μας προστατεύει. Και όπως οι Γιαννιώτες, οι ενορίτες, οι επίτροποι φροντίζουν και αναδεικνύουν λαμπρά το πολιτιστικό απόθεμα της Αγίας Μαρίνας, έτσι όλοι μας πρέπει να φροντίζουμε το πλούσιο και γενναιόδωρο από την ιστορία μας πολιτιστικό απόθεμα του τόπου.
Σήμερα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη, η οποία φροντίζει αφάνταστα για τη συντήρηση και ανάδειξη αυτού του αποθέματος, θα εγκαινιάσουμε σπουδαία έργα, όπως είναι το Τζαμί στην Καλούτσιανη, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το στερεωμένο και ανακαινισμένο Κάστρο στην Κιάφα, στο Σούλι.
Είναι μία λαμπρή ημέρα για τα Γιάννενα, μία σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό μας, αλλά και για τον Χριστιανισμό».
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