Τελευταίο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, αναμένεται η ανεξαρτητοποίηση Γεροβασίλη
Τελευταίο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, αναμένεται η ανεξαρτητοποίηση Γεροβασίλη
Αύριο η εκλογή Προέδρου στην ΚΟ, «κλειδί» οι ανεξάρτητοι
Αυλαία για τον «ΣΥΡΙΖΑ της εποχής Τσίπρα» αναμένεται να πέσει απόψε, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των αποχωρήσεων βουλευτών του κόμματος, με την Κουμουνδούρου να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, η οποία δύσκολα θα θυμίζει την παρελθούσα δυναμική της.
Κλείνοντας ηχηρά την πόρτα πίσω τους, από το πρωί σήμερα αναμένεται μια σειρά ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, όπως αυτή της Αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη κι ενώ η Κουμουνδούρου ετοιμάζεται να στήσει κάλπες αύριο στις εννέα το πρωί, στην αίθουσα 150 της Βουλής, για να εκλέξει τον/την νέο/α Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στο εξής.
Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί και ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία. Λίγο αργότερα, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας.
Η μάχη για την ηγεσία του κόμματος στο Κοινοβούλιο αναμένεται να κριθεί μεταξύ των δύο φιναλίστ, της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη, με την κυρία Δούρου να διατηρεί προσώρας προβάδισμα στο εκλεκτορικό σώμα.
Ωστόσο, αμέσως μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συνεδριάζει αύριο και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με στόχο την εκλογή νέου Γραμματέα με φαβορί για τη θέση τον πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, αλλά και την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεδριάζει σήμερα στις τρεις το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ λίγες ώρες πριν την εκκίνηση της συνεδρίασης παραιτήθηκε από το κομματικό όργανο ο Γιάννης Ραγκούσης και πληροφορίες θέλουν να καταγραφούν εντός της ημέρας και άλλες, αντίστοιχες αποχωρήσεις.
Εν τω μεταξύ, κομβικό ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες αναμένεται να διαδραματίσει ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος εντάχθηκε εκ νέου – για Τρίτη φορά χθες – στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ εγκάλεσε τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αφού δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, «μπλοκάροντας» την εκλογή του στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Ειναι σαφες πως «καποιοι» ξερουν με ποιον επικεφαλης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπαρξει και θα δυναμωσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!» σχολίασε σχετικά ο κ. Πολάκης, την ώρα που η διαμόρφωση των νέων συσχετισμών εντός της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για τις αποφάσεις του Χανιώτη βουλευτή από εδώ και στο εξής.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο πλευρό της Ρένας Δούρου έχει ταχθεί ανοιχτά η Έλενα Ακρίτα, όταν ο Χρήστος Γιαννούλης ξεκαθάρισε πως δεν θα ψηφίσει τον Παύλο Πολάκη. Σε αυτό το τοπίο, «εγώ θα ψηφίσω τη Ρένα Δούρου και το υποστηρίζω δημόσια» τόνισε χθες ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αθροίζοντας άλλη μια ψήφο υπέρ της.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις βουλευτές που ανήκουν στο στρατόπεδο των «Τσιπρικών» (ορισμένοι της νέας γενιάς) βρίσκονται στη σκέψη ορισμένων κορυφαίων στελεχών το ΠΑΣΟΚ, την στιγμή που «η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται συνεχώς και είναι μία από τις προτεραιότητές μας», όπως δήλωσε χθες στο Action24, η Άννα Διαμαντοπούλου.
Από πλευράς, εξάλλου, κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η επιλογή της ανεξαρτητοποίησής τους αντί της παραίτησης, όπως δηλαδή υπέδειξε έμμεσα η Αμαλίας ως δυνητικό διάδρομο μεταγραφής, οδηγεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις ή αν μη τι άλλο συνιστά ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τυχόν μεταπήδησή τους στην ΕΛΑΣ ή σε κάποιον άλλο πολιτικό φορέα.
Κλείνοντας ηχηρά την πόρτα πίσω τους, από το πρωί σήμερα αναμένεται μια σειρά ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, όπως αυτή της Αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη κι ενώ η Κουμουνδούρου ετοιμάζεται να στήσει κάλπες αύριο στις εννέα το πρωί, στην αίθουσα 150 της Βουλής, για να εκλέξει τον/την νέο/α Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στο εξής.
Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί και ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία. Λίγο αργότερα, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας.
Η μάχη για την ηγεσία του κόμματος στο Κοινοβούλιο αναμένεται να κριθεί μεταξύ των δύο φιναλίστ, της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη, με την κυρία Δούρου να διατηρεί προσώρας προβάδισμα στο εκλεκτορικό σώμα.
Ωστόσο, αμέσως μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συνεδριάζει αύριο και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με στόχο την εκλογή νέου Γραμματέα με φαβορί για τη θέση τον πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, αλλά και την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεδριάζει σήμερα στις τρεις το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ λίγες ώρες πριν την εκκίνηση της συνεδρίασης παραιτήθηκε από το κομματικό όργανο ο Γιάννης Ραγκούσης και πληροφορίες θέλουν να καταγραφούν εντός της ημέρας και άλλες, αντίστοιχες αποχωρήσεις.
Εν τω μεταξύ, κομβικό ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες αναμένεται να διαδραματίσει ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος εντάχθηκε εκ νέου – για Τρίτη φορά χθες – στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ εγκάλεσε τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αφού δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, «μπλοκάροντας» την εκλογή του στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Ειναι σαφες πως «καποιοι» ξερουν με ποιον επικεφαλης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπαρξει και θα δυναμωσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!» σχολίασε σχετικά ο κ. Πολάκης, την ώρα που η διαμόρφωση των νέων συσχετισμών εντός της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για τις αποφάσεις του Χανιώτη βουλευτή από εδώ και στο εξής.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο πλευρό της Ρένας Δούρου έχει ταχθεί ανοιχτά η Έλενα Ακρίτα, όταν ο Χρήστος Γιαννούλης ξεκαθάρισε πως δεν θα ψηφίσει τον Παύλο Πολάκη. Σε αυτό το τοπίο, «εγώ θα ψηφίσω τη Ρένα Δούρου και το υποστηρίζω δημόσια» τόνισε χθες ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αθροίζοντας άλλη μια ψήφο υπέρ της.
«Μεταγραφικό» καλοκαίριΣτο ενδιάμεσο, η πρωτοφανής ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που έχει εκτινάξει τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών στο Κοινοβούλιο έχει μπει στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει μεταδώσει το protothema.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις βουλευτές που ανήκουν στο στρατόπεδο των «Τσιπρικών» (ορισμένοι της νέας γενιάς) βρίσκονται στη σκέψη ορισμένων κορυφαίων στελεχών το ΠΑΣΟΚ, την στιγμή που «η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται συνεχώς και είναι μία από τις προτεραιότητές μας», όπως δήλωσε χθες στο Action24, η Άννα Διαμαντοπούλου.
Από πλευράς, εξάλλου, κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η επιλογή της ανεξαρτητοποίησής τους αντί της παραίτησης, όπως δηλαδή υπέδειξε έμμεσα η Αμαλίας ως δυνητικό διάδρομο μεταγραφής, οδηγεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις ή αν μη τι άλλο συνιστά ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τυχόν μεταπήδησή τους στην ΕΛΑΣ ή σε κάποιον άλλο πολιτικό φορέα.
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