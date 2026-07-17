Διαμαντοπούλου: Οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία, η ρευστοποίηση στο Κοινοβούλιο αλλάζει τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Διαμαντοπούλου: Οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία, η ρευστοποίηση στο Κοινοβούλιο αλλάζει τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Βρισκόμαστε σε μια ρευστοποίηση του Κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο, με μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις, σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ
Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις, την διέρευνση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη χθες το βράδυ η Άννα Διαμαντοπούλου.
Όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην υπουργός έκανε λογο μιλώντας στο Action24 για για «ρευστοποίηση του Κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο».
«Είχα πει όταν ήμουν υποψήφια πρόεδρος ότι, όταν αλλάζει ένας βουλευτής κόμμα, θα πρέπει να παραιτείται και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα. Αποδέχομαι και τη δυνατότητα αλλαγής και την απόφαση κάποιου για μια άλλη πορεία. Βρισκόμαστε σε μια ρευστοποίηση του Κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο, με μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις. Η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται συνεχώς και είναι μία από τις προτεραιότητές μας», είπε αρχικά.
Σε ερώτηση για το εάν η Θεοδώρα Τζάκρη βρίσκεται σε συζητήσεις με την Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε: «Εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχω ακούσει κάτι για την κυρία Τζάκρη. Πιστεύω ότι όλες οι επιλογές πρέπει να γίνουν με κάθε επιλογή».
«Ο κ. Τσίπρας έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που αφορούσε τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δεύτερη. Η πρώτη έγινε το '89, η δεύτερη με την κρίση και η τρίτη γίνεται τώρα. Η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα για rebranding ολοκληρώθηκε και, επειδή μας ακούει ο κόσμος, το re σημαίνει ξανά, ξανακάνω την επωνυμία μου. Τώρα έχουμε το reminding, που σημαίνει ξαναθυμόμαστε. Και πώς συμπεριφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στην ελληνική κοινωνία, αλλά και το πώς συμπεριφέρεται στο κόμμα του. Γιατί αυτά που βλέπουμε με τις μαζικές εξόδους γίνονται όχι γιατί ο ίδιος τους είπε ''παραιτηθείτε''. Τους είπε να παραιτηθούν και ''εγώ θα δω εάν θα σας πάρω''. Ξέρουμε όλοι ότι φεύγουν για έναν συγκεκριμένο λόγο».
«Οι δημοσκοπήσεις μας προβληματίζουν και τις παρακολουθούμε. Νομίζω ότι και σε πολλούς ανθρώπους του χώρου μας έχουν δημιουργήσει μια στεναχώρια, μια μελαγχολία. Πώς απαντάμε σε αυτά; Την τελευταία εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του, μίλησε με τους συνταξιούχους, χθες παρουσίασε το πρόγραμμα για την Παιδεία. Βάλαμε θέμα για τη Νάξο, όπου πάνε να καταργήσουν, στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το Λιμενικό Ταμείο [...]. Μπορώ να σας πω άλλα δέκα πράγματα. Αυτό που κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται έτσι δημοσκοπήσεις. Όμως να κάνω μια παρένθεση: είχαμε 17 δημοσκοπήσεις σε 30 ημέρες. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Όλο γίνεται αλήθεια και, στο τέλος, την πιστεύεις».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενη και πάλι στον πρώην πρωθυπουργό η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε πως «ο Τσίπρας συνεργάστηκε με την Ακροδεξιά, με τον εταίρο που του ταίριαζε περισσότερο».
Όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην υπουργός έκανε λογο μιλώντας στο Action24 για για «ρευστοποίηση του Κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο».
«Είχα πει όταν ήμουν υποψήφια πρόεδρος ότι, όταν αλλάζει ένας βουλευτής κόμμα, θα πρέπει να παραιτείται και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα. Αποδέχομαι και τη δυνατότητα αλλαγής και την απόφαση κάποιου για μια άλλη πορεία. Βρισκόμαστε σε μια ρευστοποίηση του Κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο, με μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις. Η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται συνεχώς και είναι μία από τις προτεραιότητές μας», είπε αρχικά.
Σε ερώτηση για το εάν η Θεοδώρα Τζάκρη βρίσκεται σε συζητήσεις με την Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε: «Εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχω ακούσει κάτι για την κυρία Τζάκρη. Πιστεύω ότι όλες οι επιλογές πρέπει να γίνουν με κάθε επιλογή».
Επίθεση σε ΤσίπραΤην ίδια ώρα επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ.
«Ο κ. Τσίπρας έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που αφορούσε τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δεύτερη. Η πρώτη έγινε το '89, η δεύτερη με την κρίση και η τρίτη γίνεται τώρα. Η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα για rebranding ολοκληρώθηκε και, επειδή μας ακούει ο κόσμος, το re σημαίνει ξανά, ξανακάνω την επωνυμία μου. Τώρα έχουμε το reminding, που σημαίνει ξαναθυμόμαστε. Και πώς συμπεριφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στην ελληνική κοινωνία, αλλά και το πώς συμπεριφέρεται στο κόμμα του. Γιατί αυτά που βλέπουμε με τις μαζικές εξόδους γίνονται όχι γιατί ο ίδιος τους είπε ''παραιτηθείτε''. Τους είπε να παραιτηθούν και ''εγώ θα δω εάν θα σας πάρω''. Ξέρουμε όλοι ότι φεύγουν για έναν συγκεκριμένο λόγο».
Για τις δημοσκοπήσειςΌσον αφορά την πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σημείωσε:
«Οι δημοσκοπήσεις μας προβληματίζουν και τις παρακολουθούμε. Νομίζω ότι και σε πολλούς ανθρώπους του χώρου μας έχουν δημιουργήσει μια στεναχώρια, μια μελαγχολία. Πώς απαντάμε σε αυτά; Την τελευταία εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του, μίλησε με τους συνταξιούχους, χθες παρουσίασε το πρόγραμμα για την Παιδεία. Βάλαμε θέμα για τη Νάξο, όπου πάνε να καταργήσουν, στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το Λιμενικό Ταμείο [...]. Μπορώ να σας πω άλλα δέκα πράγματα. Αυτό που κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται έτσι δημοσκοπήσεις. Όμως να κάνω μια παρένθεση: είχαμε 17 δημοσκοπήσεις σε 30 ημέρες. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Όλο γίνεται αλήθεια και, στο τέλος, την πιστεύεις».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενη και πάλι στον πρώην πρωθυπουργό η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε πως «ο Τσίπρας συνεργάστηκε με την Ακροδεξιά, με τον εταίρο που του ταίριαζε περισσότερο».
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