Διαμαντοπούλου: Οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία, η ρευστοποίηση στο Κοινοβούλιο αλλάζει τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Κλείσιμο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενη και πάλι στον πρώην πρωθυπουργό η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε πως «ο Τσίπρας συνεργάστηκε με την Ακροδεξιά, με τον εταίρο που του ταίριαζε περισσότερο».