Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού - Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή