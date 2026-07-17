«Δεν προέκυψε...»: Το έγγραφο της αρχειοθέτησης των υποθέσεων βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Δεν προέκυψε...»: Το έγγραφο της αρχειοθέτησης των υποθέσεων βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η απόφαση φέρει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026 και εκδόθηκε από το Μόνιμο Τμήμα 10 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο
Στην αρχειοθέτηση σειράς υποθέσεων που συνδέονται με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το Μόνιμο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων.
Η απόφαση φέρει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026 και εκδόθηκε από το Μόνιμο Τμήμα 10 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, έπειτα από έκθεση που υπέβαλαν στις 10 Ιουλίου οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, με πρόταση αρχειοθέτησης.
Στις υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκείνες που αφορούν τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Αθανάσιο Λιούπη.
Στην υπόθεση της Μαρίας Φωτοπούλου, το Μόνιμο Τμήμα έκρινε ότι δεν προέκυψε παράνομη ενέργεια σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης δικαιωμάτων, παρά τις φερόμενες παρεμβάσεις του Νικόλαου Κότσαλου προς τον Δημήτριο Μελά. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τον Δημήτριο Μελά, τον Νικόλαο Κότσαλο και τη Μαρία Φωτοπούλου.
Για την υπόθεση της Ευθυμίας Παγούδη, η έρευνα έδειξε ότι η αγρότισσα δεν υπέβαλε ψευδή στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι είχε νόμιμο δικαίωμα στην επιδότηση. Παράλληλα, κρίθηκε ότι οι πράξεις των Δημήτριου Μελά, Νικόλαου Κότσαλου, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη και Εμμανουήλ Φραγκάκη δεν συγκροτούσαν τα αδικήματα που ερευνώνταν. Η δικογραφία δεν απέδειξε επίσης πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Παναγιώτης Μηταράκης γνώριζε τις συγκεκριμένες πράξεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αρχειοθετηθεί και ως προς εκείνον.
Στην υπόθεση Αλκιβιάδη Γιαννάκου, δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Κωνσταντίνος Τσιάρας γνώριζε τις παράνομες ενέργειες που αποδίδονται στους Αθανάσιο Βαλιώτη και Χρήστο Ζιώγα σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε μόνο για τον Κώστα Τσιάρα, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Για την υπόθεση των Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιου Γερογιαννάκη, Δημήτριου Λάλου και Χρήστου Αποστολάκη, κρίθηκε ότι οι αποφάσεις ανάκτησης των χρημάτων που είχαν καταβληθεί ήταν νόμιμες, παρά τις παρεμβάσεις του Ιωάννη Τρουλλινού προς τον Δημήτριο Μελά. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Ιωάννη Τρουλλινό, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιο Γερογιαννάκη, Δημήτριο Λάλο και Χρήστο Αποστολάκη.
Στην υπόθεση Εμμανουήλ Βαμβούκα, η έρευνα κατέληξε ότι οι επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί νόμιμα. Ειδικά για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, η απόφαση αναφέρει ότι δεν γνώριζε τις συνομιλίες μεταξύ του συνεργάτη του Ιωάννη Τρουλλινού και του Δημήτριου Μελά. Για τον λόγο αυτό η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Ιωάννη Τρουλλινό και Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ενώ ο Εμμανουήλ Βαμβούκας διώκεται σε άλλη υπόθεση.
Στην υπόθεση Δημήτριου Πισλίνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι οι αποφάσεις ήταν νόμιμες και ότι είχε πραγματοποιηθεί κανονικά επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Αντώνιο Κοροβέση, Βασίλειο Βασιλειάδη και Δημήτριο Πισλίνα.
Για την υπόθεση Νικόλαου Κοκώνη και Γλυκερίας Μπαρτζώκα, η EPPO διαπίστωσε ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων εγκρίθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο αναφέρεται ότι απλώς υπέβαλε ερώτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να προκύψει άλλη παρέμβασή του. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Στην υπόθεση Ιωάννη και Χρυσάνθης Καραπάμπα, κρίθηκε ότι η επιδότηση καταβλήθηκε νόμιμα και ότι οι παρεμβάσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα. Και αυτή η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Για την υπόθεση Γεωργίου Σάββα, η έρευνα έδειξε ότι οι επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί νόμιμα και ότι η Κωνσταντίνα Κελεπούρη είχε κάνει απλό ουσιαστικό λάθος στην αίτηση. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Η απόφαση φέρει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026 και εκδόθηκε από το Μόνιμο Τμήμα 10 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, έπειτα από έκθεση που υπέβαλαν στις 10 Ιουλίου οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, με πρόταση αρχειοθέτησης.
Στις υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκείνες που αφορούν τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Αθανάσιο Λιούπη.
Στην υπόθεση της Μαρίας Φωτοπούλου, το Μόνιμο Τμήμα έκρινε ότι δεν προέκυψε παράνομη ενέργεια σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης δικαιωμάτων, παρά τις φερόμενες παρεμβάσεις του Νικόλαου Κότσαλου προς τον Δημήτριο Μελά. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τον Δημήτριο Μελά, τον Νικόλαο Κότσαλο και τη Μαρία Φωτοπούλου.
Για την υπόθεση της Ευθυμίας Παγούδη, η έρευνα έδειξε ότι η αγρότισσα δεν υπέβαλε ψευδή στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι είχε νόμιμο δικαίωμα στην επιδότηση. Παράλληλα, κρίθηκε ότι οι πράξεις των Δημήτριου Μελά, Νικόλαου Κότσαλου, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη και Εμμανουήλ Φραγκάκη δεν συγκροτούσαν τα αδικήματα που ερευνώνταν. Η δικογραφία δεν απέδειξε επίσης πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Παναγιώτης Μηταράκης γνώριζε τις συγκεκριμένες πράξεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αρχειοθετηθεί και ως προς εκείνον.
Στην υπόθεση Αλκιβιάδη Γιαννάκου, δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Κωνσταντίνος Τσιάρας γνώριζε τις παράνομες ενέργειες που αποδίδονται στους Αθανάσιο Βαλιώτη και Χρήστο Ζιώγα σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε μόνο για τον Κώστα Τσιάρα, ενώ οι υπόλοιποι εξακολουθούν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Για την υπόθεση των Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιου Γερογιαννάκη, Δημήτριου Λάλου και Χρήστου Αποστολάκη, κρίθηκε ότι οι αποφάσεις ανάκτησης των χρημάτων που είχαν καταβληθεί ήταν νόμιμες, παρά τις παρεμβάσεις του Ιωάννη Τρουλλινού προς τον Δημήτριο Μελά. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Ιωάννη Τρουλλινό, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιο Γερογιαννάκη, Δημήτριο Λάλο και Χρήστο Αποστολάκη.
Στην υπόθεση Εμμανουήλ Βαμβούκα, η έρευνα κατέληξε ότι οι επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί νόμιμα. Ειδικά για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, η απόφαση αναφέρει ότι δεν γνώριζε τις συνομιλίες μεταξύ του συνεργάτη του Ιωάννη Τρουλλινού και του Δημήτριου Μελά. Για τον λόγο αυτό η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Ιωάννη Τρουλλινό και Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ενώ ο Εμμανουήλ Βαμβούκας διώκεται σε άλλη υπόθεση.
Στην υπόθεση Δημήτριου Πισλίνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι οι αποφάσεις ήταν νόμιμες και ότι είχε πραγματοποιηθεί κανονικά επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για τους Δημήτριο Μελά, Αντώνιο Κοροβέση, Βασίλειο Βασιλειάδη και Δημήτριο Πισλίνα.
Για την υπόθεση Νικόλαου Κοκώνη και Γλυκερίας Μπαρτζώκα, η EPPO διαπίστωσε ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων εγκρίθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο αναφέρεται ότι απλώς υπέβαλε ερώτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να προκύψει άλλη παρέμβασή του. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Στην υπόθεση Ιωάννη και Χρυσάνθης Καραπάμπα, κρίθηκε ότι η επιδότηση καταβλήθηκε νόμιμα και ότι οι παρεμβάσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα. Και αυτή η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Για την υπόθεση Γεωργίου Σάββα, η έρευνα έδειξε ότι οι επιδοτήσεις είχαν καταβληθεί νόμιμα και ότι η Κωνσταντίνα Κελεπούρη είχε κάνει απλό ουσιαστικό λάθος στην αίτηση. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Στην υπόθεση Κωνσταντίνας και Σπύρου Κάλλη, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο δικαιούνταν τις επιδοτήσεις, ότι η αναγραφή της γης έγινε εκ παραδρομής και ότι δεν είχαν υποβληθεί ψευδή στοιχεία. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν κρίθηκαν ως υποκίνηση παράνομης πράξης. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Αντίστοιχα, στην υπόθεση Παναγιώτη και Σπύρου Στουπά, η διόρθωση της αίτησης είχε γίνει εντός των νόμιμων προθεσμιών και χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας. Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Τέλος, στην υπόθεση Αθανασίου Λιούπη δεν αποδείχθηκε ότι ο βουλευτής γνώριζε τις παράνομες πράξεις που αποδίδονται στους Χρήστο Μπούκουρα και Δημήτριο Μελά για την καταβολή επιδοτήσεων στους Δημοσθένη Τζαβέλα και Βασιλική Χουλιάρα. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Σύμφωνα με την τελική απόφαση του Μόνιμου Τμήματος, όλες οι παραπάνω υποθέσεις τίθενται στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, βάσει του άρθρου 39, παράγραφος 1, στοιχείο g, του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (EPPO)
Υπόθεση Ι.1168/2026
13 Ιουλίου 2026 – Λουξεμβούργο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
(Άρθρο 39 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας)
Το Μόνιμο Τμήμα 10, αποτελούμενο από τον Martin Bresman (Πρόεδρο), την Anne Pantazi Lamprou και τον Yves Van den Berge (μόνιμα μέλη), με εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα τον Νικόλαο Πασχάλη,
λαμβάνοντας υπόψη:
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της EPPO,
την έκθεση που υπέβαλαν στις 10 Ιουλίου 2026 οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, η οποία περιέχει περίληψη της υπόθεσης και πρόταση αρχειοθέτησης,
διαπιστώνει τα εξής:
1. Υπόθεση Μαρίας Φωτοπούλου
Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης δικαιωμάτων που υπέβαλε η Μαρία Φωτοπούλου, παρά τις παρεμβάσεις που φέρεται ότι έγιναν από τον Νικόλαο Κότσαλο προς τον Δημήτριο Μελά.
Κατά συνέπεια:
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέστηκε ποινικό αδίκημα,
η υπόθεση αρχειοθετείται ως προς:
Δημήτριο Μελά
Νικόλαο Κότσαλο
Μαρία Φωτοπούλου.
2. Υπόθεση Ευθυμίας Παγούδη
Η έρευνα έδειξε ότι:
η αγρότισσα Ευθυμία Παγούδη δεν υπέβαλε κανένα ψευδές στοιχείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
είχε νόμιμο δικαίωμα να λάβει την επιδότηση.
Επομένως:
το αδίκημα της απάτης μη προμήθειας (non-procurement fraud) δεν υφίσταται.
Επιπλέον:
οι πράξεις των
Δημήτριου Μελά,
Νικόλαου Κότσαλου,
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη,
Εμμανουήλ Φραγκάκη,
που επέτρεψαν την έγκριση της αίτησης, δεν συγκροτούν τα στοιχεία των αδικημάτων που ερευνώνται.
Η δικογραφία επίσης δεν αποδεικνύει πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Παναγιώτης Μηταράκης γνώριζε τις πράξεις των παραπάνω.
Επομένως η υπόθεση αρχειοθετείται και για τον Παναγιώτη Μηταράκη.
3. Υπόθεση Αλκιβιάδη Γιαννάκου
Δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Κωνσταντίνος Τσιάρας γνώριζε τις παράνομες ενέργειες των:
Αθανασίου Βαλιώτη
Χρήστου Ζιώγα
για την καταβολή επιδοτήσεων.
Έτσι:
η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
4. Υπόθεση Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιου Γερογιαννάκη, Δημήτριου Λάλου και Χρήστου Αποστολάκη
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι αποφάσεις ανάκτησης των χρημάτων που είχαν καταβληθεί στους παραπάνω ήταν νόμιμες, παρά τις παρεμβάσεις του Ιωάννη Τρουλλινού προς τον Δημήτριο Μελά.
Άρα:
δεν υπάρχουν αποδείξεις τέλεσης αδικήματος.
Η υπόθεση αρχειοθετείται για:
Δημήτριο Μελά
Ιωάννη Τρουλλινό
Ιωάννη Κεφαλογιάννη
Ιωάννη Μιναδάκη
Αδαμάντιο Γερογιαννάκη
Δημήτριο Λάλο
Χρήστο Αποστολάκη.
5. Υπόθεση Εμμανουήλ Βαμβούκα
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα.
Το Μόνιμο Τμήμα σημειώνει ειδικά ότι:
ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον οποίο εργαζόταν ως συνεργάτης ο Ιωάννης Τρουλλινός, δεν γνώριζε τις συνομιλίες μεταξύ Τρουλλινού και Δημήτριου Μελά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Κατά συνέπεια:
η υπόθεση αρχειοθετείται για
Δημήτριο Μελά
Ιωάννη Τρουλλινό
Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
Σημειώνεται ότι ο Εμμανουήλ Βαμβούκας διώκεται σε άλλη υπόθεση.
6. Υπόθεση Δημήτριου Πισλίνα
Η έρευνα κατέληξε ότι:
οι αποφάσεις ήταν νόμιμες,
πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021.
Η υπόθεση αρχειοθετείται για:
Δημήτριο Μελά
Αντώνιο Κοροβέση
Βασίλειο Βασιλειάδη
Δημήτριο Πισλίνα.
7. Υπόθεση Νικόλαου Κοκώνη και Γλυκερίας Μπαρτζώκα
Η EPPO διαπιστώνει ότι:
η έγκριση της μεταβίβασης δικαιωμάτων έγινε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος φαίνεται ότι απλώς υπέβαλε ερώτημα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς άλλη παρέμβαση.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
8. Υπόθεση Ιωάννη και Χρυσάνθης Καραπάμπα
Η επιδότηση καταβλήθηκε νόμιμα.
Οι παρεμβάσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
9. Υπόθεση Γεωργίου Σάββα
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα,
η Κωνσταντίνα Κελεπούρη είχε κάνει απλό ουσιαστικό λάθος στην αίτηση.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
10. Υπόθεση Κωνσταντίνας και Σπύρου Κάλλη
Η EPPO διαπιστώνει ότι:
οι δύο δικαιούνταν τις επιδοτήσεις.
Η αναγραφή γης που τους ανήκε έγινε εκ παραδρομής.
Δεν υπέβαλαν ψευδή στοιχεία.
Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν συνιστούν υποκίνηση παράνομης πράξης.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
11. Υπόθεση Παναγιώτη και Σπύρου Στουπά
Η διόρθωση της αίτησης έγινε:
εντός των νόμιμων προθεσμιών,
χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας.
Οι παρεμβάσεις Αγρεβή και Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
12. Υπόθεση Αθανασίου Λιούπη
Δεν αποδείχθηκε ότι:
ο Αθανάσιος Λιούπης γνώριζε τις παράνομες πράξεις των:
Χρήστου Μπούκουρα
Δημήτριου Μελά
για την καταβολή επιδοτήσεων στους:
Δημοσθένη Τζαβέλα
Βασιλική Χουλιάρα.
Η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Τελική απόφαση
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Μόνιμο Τμήμα αποφασίζει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αρχειοθετούνται λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 στοιχ. (g) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Στο τέλος του εγγράφου παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος όλων των προσώπων και των αντίστοιχων υποθέσεων που τίθενται στο αρχείο και προβλέπεται ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και θα κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 §4 του Κανονισμού της EPPO.
Δείτε εδώ το αναλυτικό έγγραφο της υπόθεσης
Αντίστοιχα, στην υπόθεση Παναγιώτη και Σπύρου Στουπά, η διόρθωση της αίτησης είχε γίνει εντός των νόμιμων προθεσμιών και χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας. Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Τέλος, στην υπόθεση Αθανασίου Λιούπη δεν αποδείχθηκε ότι ο βουλευτής γνώριζε τις παράνομες πράξεις που αποδίδονται στους Χρήστο Μπούκουρα και Δημήτριο Μελά για την καταβολή επιδοτήσεων στους Δημοσθένη Τζαβέλα και Βασιλική Χουλιάρα. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Σύμφωνα με την τελική απόφαση του Μόνιμου Τμήματος, όλες οι παραπάνω υποθέσεις τίθενται στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, βάσει του άρθρου 39, παράγραφος 1, στοιχείο g, του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η απόφαση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (EPPO)
Υπόθεση Ι.1168/2026
13 Ιουλίου 2026 – Λουξεμβούργο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
(Άρθρο 39 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας)
Το Μόνιμο Τμήμα 10, αποτελούμενο από τον Martin Bresman (Πρόεδρο), την Anne Pantazi Lamprou και τον Yves Van den Berge (μόνιμα μέλη), με εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα τον Νικόλαο Πασχάλη,
λαμβάνοντας υπόψη:
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της EPPO,
την έκθεση που υπέβαλαν στις 10 Ιουλίου 2026 οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, η οποία περιέχει περίληψη της υπόθεσης και πρόταση αρχειοθέτησης,
διαπιστώνει τα εξής:
1. Υπόθεση Μαρίας Φωτοπούλου
Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης δικαιωμάτων που υπέβαλε η Μαρία Φωτοπούλου, παρά τις παρεμβάσεις που φέρεται ότι έγιναν από τον Νικόλαο Κότσαλο προς τον Δημήτριο Μελά.
Κατά συνέπεια:
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέστηκε ποινικό αδίκημα,
η υπόθεση αρχειοθετείται ως προς:
Δημήτριο Μελά
Νικόλαο Κότσαλο
Μαρία Φωτοπούλου.
2. Υπόθεση Ευθυμίας Παγούδη
Η έρευνα έδειξε ότι:
η αγρότισσα Ευθυμία Παγούδη δεν υπέβαλε κανένα ψευδές στοιχείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
είχε νόμιμο δικαίωμα να λάβει την επιδότηση.
Επομένως:
το αδίκημα της απάτης μη προμήθειας (non-procurement fraud) δεν υφίσταται.
Επιπλέον:
οι πράξεις των
Δημήτριου Μελά,
Νικόλαου Κότσαλου,
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη,
Εμμανουήλ Φραγκάκη,
που επέτρεψαν την έγκριση της αίτησης, δεν συγκροτούν τα στοιχεία των αδικημάτων που ερευνώνται.
Η δικογραφία επίσης δεν αποδεικνύει πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Παναγιώτης Μηταράκης γνώριζε τις πράξεις των παραπάνω.
Επομένως η υπόθεση αρχειοθετείται και για τον Παναγιώτη Μηταράκη.
3. Υπόθεση Αλκιβιάδη Γιαννάκου
Δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Κωνσταντίνος Τσιάρας γνώριζε τις παράνομες ενέργειες των:
Αθανασίου Βαλιώτη
Χρήστου Ζιώγα
για την καταβολή επιδοτήσεων.
Έτσι:
η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
4. Υπόθεση Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιου Γερογιαννάκη, Δημήτριου Λάλου και Χρήστου Αποστολάκη
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι αποφάσεις ανάκτησης των χρημάτων που είχαν καταβληθεί στους παραπάνω ήταν νόμιμες, παρά τις παρεμβάσεις του Ιωάννη Τρουλλινού προς τον Δημήτριο Μελά.
Άρα:
δεν υπάρχουν αποδείξεις τέλεσης αδικήματος.
Η υπόθεση αρχειοθετείται για:
Δημήτριο Μελά
Ιωάννη Τρουλλινό
Ιωάννη Κεφαλογιάννη
Ιωάννη Μιναδάκη
Αδαμάντιο Γερογιαννάκη
Δημήτριο Λάλο
Χρήστο Αποστολάκη.
5. Υπόθεση Εμμανουήλ Βαμβούκα
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα.
Το Μόνιμο Τμήμα σημειώνει ειδικά ότι:
ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον οποίο εργαζόταν ως συνεργάτης ο Ιωάννης Τρουλλινός, δεν γνώριζε τις συνομιλίες μεταξύ Τρουλλινού και Δημήτριου Μελά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Κατά συνέπεια:
η υπόθεση αρχειοθετείται για
Δημήτριο Μελά
Ιωάννη Τρουλλινό
Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
Σημειώνεται ότι ο Εμμανουήλ Βαμβούκας διώκεται σε άλλη υπόθεση.
6. Υπόθεση Δημήτριου Πισλίνα
Η έρευνα κατέληξε ότι:
οι αποφάσεις ήταν νόμιμες,
πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021.
Η υπόθεση αρχειοθετείται για:
Δημήτριο Μελά
Αντώνιο Κοροβέση
Βασίλειο Βασιλειάδη
Δημήτριο Πισλίνα.
7. Υπόθεση Νικόλαου Κοκώνη και Γλυκερίας Μπαρτζώκα
Η EPPO διαπιστώνει ότι:
η έγκριση της μεταβίβασης δικαιωμάτων έγινε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος φαίνεται ότι απλώς υπέβαλε ερώτημα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς άλλη παρέμβαση.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
8. Υπόθεση Ιωάννη και Χρυσάνθης Καραπάμπα
Η επιδότηση καταβλήθηκε νόμιμα.
Οι παρεμβάσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
9. Υπόθεση Γεωργίου Σάββα
Η έρευνα έδειξε ότι:
οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα,
η Κωνσταντίνα Κελεπούρη είχε κάνει απλό ουσιαστικό λάθος στην αίτηση.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
10. Υπόθεση Κωνσταντίνας και Σπύρου Κάλλη
Η EPPO διαπιστώνει ότι:
οι δύο δικαιούνταν τις επιδοτήσεις.
Η αναγραφή γης που τους ανήκε έγινε εκ παραδρομής.
Δεν υπέβαλαν ψευδή στοιχεία.
Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν συνιστούν υποκίνηση παράνομης πράξης.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
11. Υπόθεση Παναγιώτη και Σπύρου Στουπά
Η διόρθωση της αίτησης έγινε:
εντός των νόμιμων προθεσμιών,
χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας.
Οι παρεμβάσεις Αγρεβή και Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη.
Η υπόθεση αρχειοθετείται.
12. Υπόθεση Αθανασίου Λιούπη
Δεν αποδείχθηκε ότι:
ο Αθανάσιος Λιούπης γνώριζε τις παράνομες πράξεις των:
Χρήστου Μπούκουρα
Δημήτριου Μελά
για την καταβολή επιδοτήσεων στους:
Δημοσθένη Τζαβέλα
Βασιλική Χουλιάρα.
Η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.
Τελική απόφαση
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Μόνιμο Τμήμα αποφασίζει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αρχειοθετούνται λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 στοιχ. (g) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Στο τέλος του εγγράφου παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος όλων των προσώπων και των αντίστοιχων υποθέσεων που τίθενται στο αρχείο και προβλέπεται ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και θα κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 §4 του Κανονισμού της EPPO.
Δείτε εδώ το αναλυτικό έγγραφο της υπόθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα