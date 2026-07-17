«Δεν προέκυψε...»: Το έγγραφο της αρχειοθέτησης των υποθέσεων βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικά όσα αναφέρει η απόφαση

Στην υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο δικαιούνταν τις επιδοτήσεις, ότι η αναγραφή της γης έγινε εκ παραδρομής και ότι δεν είχαν υποβληθεί ψευδή στοιχεία. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν κρίθηκαν ως υποκίνηση παράνομης πράξης. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.Αντίστοιχα, στην υπόθεση, η διόρθωση της αίτησης είχε γίνει εντός των νόμιμων προθεσμιών και χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας. Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.Τέλος, στην υπόθεσηδεν αποδείχθηκε ότι ο βουλευτής γνώριζε τις παράνομες πράξεις που αποδίδονται στους Χρήστο Μπούκουρα και Δημήτριο Μελά για την καταβολή επιδοτήσεων στους Δημοσθένη Τζαβέλα και Βασιλική Χουλιάρα. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.Σύμφωνα με την τελική απόφαση του Μόνιμου Τμήματος, όλες οι παραπάνω υποθέσεις τίθενται στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, βάσει του άρθρου 39, παράγραφος 1, στοιχείο g, του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (EPPO)Υπόθεση Ι.1168/202613 Ιουλίου 2026 – ΛουξεμβούργοΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ(Άρθρο 39 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας)Το Μόνιμο Τμήμα 10, αποτελούμενο από τον Martin Bresman (Πρόεδρο), την Anne Pantazi Lamprou και τον Yves Van den Berge (μόνιμα μέλη), με εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα τον Νικόλαο Πασχάλη,λαμβάνοντας υπόψη:τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της EPPO,την έκθεση που υπέβαλαν στις 10 Ιουλίου 2026 οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, η οποία περιέχει περίληψη της υπόθεσης και πρόταση αρχειοθέτησης,διαπιστώνει τα εξής:1. Υπόθεση Μαρίας ΦωτοπούλουΤα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης δικαιωμάτων που υπέβαλε η Μαρία Φωτοπούλου, παρά τις παρεμβάσεις που φέρεται ότι έγιναν από τον Νικόλαο Κότσαλο προς τον Δημήτριο Μελά.Κατά συνέπεια:δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέστηκε ποινικό αδίκημα,η υπόθεση αρχειοθετείται ως προς:Δημήτριο ΜελάΝικόλαο ΚότσαλοΜαρία Φωτοπούλου.2. Υπόθεση Ευθυμίας ΠαγούδηΗ έρευνα έδειξε ότι:η αγρότισσα Ευθυμία Παγούδη δεν υπέβαλε κανένα ψευδές στοιχείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ,είχε νόμιμο δικαίωμα να λάβει την επιδότηση.Επομένως:το αδίκημα της απάτης μη προμήθειας (non-procurement fraud) δεν υφίσταται.Επιπλέον:οι πράξεις τωνΔημήτριου Μελά,Νικόλαου Κότσαλου,Κωνσταντίνου Μουσουρούλη,Εμμανουήλ Φραγκάκη,που επέτρεψαν την έγκριση της αίτησης, δεν συγκροτούν τα στοιχεία των αδικημάτων που ερευνώνται.Η δικογραφία επίσης δεν αποδεικνύει πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Παναγιώτης Μηταράκης γνώριζε τις πράξεις των παραπάνω.Επομένως η υπόθεση αρχειοθετείται και για τον Παναγιώτη Μηταράκη.3. Υπόθεση Αλκιβιάδη ΓιαννάκουΔεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι ο Κωνσταντίνος Τσιάρας γνώριζε τις παράνομες ενέργειες των:Αθανασίου ΒαλιώτηΧρήστου Ζιώγαγια την καταβολή επιδοτήσεων.Έτσι:η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.4. Υπόθεση Ιωάννη Μιναδάκη, Αδαμάντιου Γερογιαννάκη, Δημήτριου Λάλου και Χρήστου ΑποστολάκηΗ έρευνα έδειξε ότι:οι αποφάσεις ανάκτησης των χρημάτων που είχαν καταβληθεί στους παραπάνω ήταν νόμιμες, παρά τις παρεμβάσεις του Ιωάννη Τρουλλινού προς τον Δημήτριο Μελά.Άρα:δεν υπάρχουν αποδείξεις τέλεσης αδικήματος.Η υπόθεση αρχειοθετείται για:Δημήτριο ΜελάΙωάννη ΤρουλλινόΙωάννη ΚεφαλογιάννηΙωάννη ΜιναδάκηΑδαμάντιο ΓερογιαννάκηΔημήτριο ΛάλοΧρήστο Αποστολάκη.5. Υπόθεση Εμμανουήλ ΒαμβούκαΗ έρευνα έδειξε ότι:οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα.Το Μόνιμο Τμήμα σημειώνει ειδικά ότι:ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον οποίο εργαζόταν ως συνεργάτης ο Ιωάννης Τρουλλινός, δεν γνώριζε τις συνομιλίες μεταξύ Τρουλλινού και Δημήτριου Μελά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.Κατά συνέπεια:η υπόθεση αρχειοθετείται γιαΔημήτριο ΜελάΙωάννη ΤρουλλινόΙωάννη Κεφαλογιάννη.Σημειώνεται ότι ο Εμμανουήλ Βαμβούκας διώκεται σε άλλη υπόθεση.6. Υπόθεση Δημήτριου ΠισλίναΗ έρευνα κατέληξε ότι:οι αποφάσεις ήταν νόμιμες,πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021.Η υπόθεση αρχειοθετείται για:Δημήτριο ΜελάΑντώνιο ΚοροβέσηΒασίλειο ΒασιλειάδηΔημήτριο Πισλίνα.7. Υπόθεση Νικόλαου Κοκώνη και Γλυκερίας ΜπαρτζώκαΗ EPPO διαπιστώνει ότι:η έγκριση της μεταβίβασης δικαιωμάτων έγινε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.Ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος φαίνεται ότι απλώς υπέβαλε ερώτημα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς άλλη παρέμβαση.Η υπόθεση αρχειοθετείται.8. Υπόθεση Ιωάννη και Χρυσάνθης ΚαραπάμπαΗ επιδότηση καταβλήθηκε νόμιμα.Οι παρεμβάσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα.Η υπόθεση αρχειοθετείται.9. Υπόθεση Γεωργίου ΣάββαΗ έρευνα έδειξε ότι:οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν νόμιμα,η Κωνσταντίνα Κελεπούρη είχε κάνει απλό ουσιαστικό λάθος στην αίτηση.Η υπόθεση αρχειοθετείται.10. Υπόθεση Κωνσταντίνας και Σπύρου ΚάλληΗ EPPO διαπιστώνει ότι:οι δύο δικαιούνταν τις επιδοτήσεις.Η αναγραφή γης που τους ανήκε έγινε εκ παραδρομής.Δεν υπέβαλαν ψευδή στοιχεία.Οι παρεμβάσεις των Παυσανία Αγρεβή και Αντώνιου Κοροβέση δεν συνιστούν υποκίνηση παράνομης πράξης.Η υπόθεση αρχειοθετείται.11. Υπόθεση Παναγιώτη και Σπύρου ΣτουπάΗ διόρθωση της αίτησης έγινε:εντός των νόμιμων προθεσμιών,χωρίς παραβίαση της νομοθεσίας.Οι παρεμβάσεις Αγρεβή και Κοροβέση δεν οδήγησαν σε παράνομη πράξη.Η υπόθεση αρχειοθετείται.12. Υπόθεση Αθανασίου ΛιούπηΔεν αποδείχθηκε ότι:ο Αθανάσιος Λιούπης γνώριζε τις παράνομες πράξεις των:Χρήστου ΜπούκουραΔημήτριου Μελάγια την καταβολή επιδοτήσεων στους:Δημοσθένη ΤζαβέλαΒασιλική Χουλιάρα.Η υπόθεση αρχειοθετείται μόνο ως προς τον Αθανάσιο Λιούπη.Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ερευνώνται σε άλλη δικογραφία.Τελική απόφασηΓια όλους τους παραπάνω λόγους, το Μόνιμο Τμήμα αποφασίζει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αρχειοθετούνται λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 στοιχ. (g) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Στο τέλος του εγγράφου παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος όλων των προσώπων και των αντίστοιχων υποθέσεων που τίθενται στο αρχείο και προβλέπεται ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και θα κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 §4 του Κανονισμού της EPPO.