Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Όλγα Γεροβασίλη: Με 11 βουλευτές έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν άλλοι τρεις



Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός





Πολάκης και Δούρου στη μάχη για την ηγεσία



«Μεταγραφικό» καλοκαίρι

Λίγο αργότερα, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας.Τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του στον Πρόεδρο της Βουλής, κατέθεσε και ο βουλευτής Ηλείας, Διονύσης Καλαματιανός.Όπως αναφέρει στη δήλωσή του: «εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».Στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ηλείας αναφέρει: «Ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα και την ανεξαρτητοποίηση μου, έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους αυτής της επιλογής.Υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αξίες, οι οποίες με οδήγησαν στη πολιτική.Είναι μια απόφαση ευθύνης προς τους συμπολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και την προσωπική μου πολιτική και ηθική αντίληψη.Είναι βαθιά μου πίστη ότι ο Προοδευτικός χώρος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι διχασμένος.Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη απο ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Ένα μέτωπο συσπείρωσης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, για τη νέα γενιά.Σε αυτό συνεχίζω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής.Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική.Το χρέος και η ευθύνη μου, ήταν και συνεχίζει να είναι, η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.Έφτασε η ώρα της ευθύνης.Είμαι παρών και συνεχίζω, με όποιο τρόπο θα είμαι χρήσιμος.Θα συναντηθούμε σε νέους αγώνες».Η μάχη για την ηγεσία του κόμματος στο Κοινοβούλιο αναμένεται να κριθεί μεταξύ των δύο φιναλίστ, της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη, με την κυρία Δούρου να διατηρεί προσώρας προβάδισμα στο εκλεκτορικό σώμα.Ωστόσο, αμέσως μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συνεδριάζει αύριο και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με στόχο την εκλογή νέου Γραμματέα με φαβορί για τη θέση τον πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, αλλά και την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεδριάζει σήμερα στις τρεις το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ λίγες ώρες πριν την εκκίνηση της συνεδρίασης παραιτήθηκε από το κομματικό όργανο ο Γιάννης Ραγκούσης και πληροφορίες θέλουν να καταγραφούν εντός της ημέρας και άλλες, αντίστοιχες αποχωρήσεις.Εν τω μεταξύ, κομβικό ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες αναμένεται να διαδραματίσει ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος εντάχθηκε εκ νέου – για Τρίτη φορά χθες – στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ εγκάλεσε τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αφού δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, «μπλοκάροντας» την εκλογή του στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Ειναι σαφες πως «καποιοι» ξερουν με ποιον επικεφαλης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπαρξει και θα δυναμωσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!» σχολίασε σχετικά ο κ. Πολάκης, την ώρα που η διαμόρφωση των νέων συσχετισμών εντός της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για τις αποφάσεις του Χανιώτη βουλευτή από εδώ και στο εξής.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο πλευρό της Ρένας Δούρου έχει ταχθεί ανοιχτά η Έλενα Ακρίτα, όταν ο Χρήστος Γιαννούλης ξεκαθάρισε πως δεν θα ψηφίσει τον Παύλο Πολάκη. Σε αυτό το τοπίο, «εγώ θα ψηφίσω τη Ρένα Δούρου και το υποστηρίζω δημόσια» τόνισε χθες ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αθροίζοντας άλλη μια ψήφο υπέρ της.Στο ενδιάμεσο, η πρωτοφανής ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που έχει εκτινάξει τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών στο Κοινοβούλιο έχει μπει στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει μεταδώσει το protothema.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις βουλευτές που ανήκουν στο στρατόπεδο των «Τσιπρικών» (ορισμένοι της νέας γενιάς) βρίσκονται στη σκέψη ορισμένων κορυφαίων στελεχών το ΠΑΣΟΚ, την στιγμή που «η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται συνεχώς και είναι μία από τις προτεραιότητές μας», όπως δήλωσε χθες στο Action24, η Άννα Διαμαντοπούλου.Από πλευράς, εξάλλου, κάποιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η επιλογή της ανεξαρτητοποίησής τους αντί της παραίτησης, όπως δηλαδή υπέδειξε έμμεσα η Αμαλίας ως δυνητικό διάδρομο μεταγραφής, οδηγεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις ή αν μη τι άλλο συνιστά ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τυχόν μεταπήδησή τους στην ΕΛΑΣ ή σε κάποιον άλλο πολιτικό φορέα.