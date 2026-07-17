Παραιτήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Στη δήλωση παραίτησης, οι υπογράφοντες τονίζουν ότι το κόμμα «δεν διεκδικεί πλέον να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο, αυτόν της ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς»