Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: Πάλεψε δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια
Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: Πάλεψε δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια
Ο πρόεδρος της Βουλής ήταν επί σειρά ετών στενός φίλος της εμβληματικής ηθοποιού και ήταν ο πρώτος που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο αντίο σήμερα στην Μητρόπολη
Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7), σε ηλικία 92 ετών.
Ανθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.
Ο στενός της φίλος -που εκφώνησε και επικήδειο- Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Βουλή ανέφερε ότι η αγαπημένη ηθοποιός «πάλεψε δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια».
Ανθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.
Ο στενός της φίλος -που εκφώνησε και επικήδειο- Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Βουλή ανέφερε ότι η αγαπημένη ηθοποιός «πάλεψε δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια».
Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της Βουλής:
«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε: Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».
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