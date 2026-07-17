Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: Πάλεψε δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της Βουλής:

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε: Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».



