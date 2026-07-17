Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την αποχώρηση Γεροβασίλη και Καλαματιανού, παραιτείται και ο Κόκκαλης - Έμεινε με 12 βουλευτές



Η δήλωση παραίτησης του Βασίλη Κόκκαλη

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Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Όλγα Γεροβασίλη

Την αναξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα κι η

, ενώ στο τελευταίο κύμα αποχωρήσεων βρίσκονται οι Γιάννης Ραγκούσης, Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός.

«Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες», αναφέρει σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη.



Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ' εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: «Ν' αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».



Ραγκούσης και Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί και ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία.

Λίγο αργότερα, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας.



Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός

Τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του στον Πρόεδρο της Βουλής, κατέθεσε και ο βουλευτής Ηλείας, Διονύσης Καλαματιανός.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του: «εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».

Στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ηλείας αναφέρει: «Ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα και την ανεξαρτητοποίηση μου, έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους αυτής της επιλογής.

Υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αξίες, οι οποίες με οδήγησαν στη πολιτική.

Είναι μια απόφαση ευθύνης προς τους συμπολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και την προσωπική μου πολιτική και ηθική αντίληψη.

Είναι βαθιά μου πίστη ότι ο Προοδευτικός χώρος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι διχασμένος.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη απο ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Ένα μέτωπο συσπείρωσης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, για τη νέα γενιά.

Σε αυτό συνεχίζω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.

Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής.

Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική.

Το χρέος και η ευθύνη μου, ήταν και συνεχίζει να είναι, η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.

Έφτασε η ώρα της ευθύνης.

Είμαι παρών και συνεχίζω, με όποιο τρόπο θα είμαι χρήσιμος.

Θα συναντηθούμε σε νέους αγώνες».

Αποχωρήσεων συνέχεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και ο Βασίλης Κόκκαλης. Στην γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής.Η έδρα του Βασίλη Κόκκαλη θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που σημαίνει ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης μένει πλέον με 12 βουλευτές, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται κι άλλες αποχωρήσεις.Η έδρα του Βασίλη Κόκκαλη πηγαίνει στον Ιωάννη Καριπίδη, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχόντας του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. «Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα. Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…» δήλωσε ο κ. Καριπίδης στο onlarissa.gr.Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.Με εκτίμηση, Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω