Ο Αδωνις κάλεσε live στο στούντιο τον Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ, ο καβγάς και οι ατάκες που ακολούθησαν

Σύγκρουση Τσουκαλά - Γεωργιάδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βγήκατε με καπνογόνα επειδή δεν είναι 11 αλλά 4 βουλευτές» - «Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη;»





«Να ο κύριος Τσουκαλάς, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ανοίγοντας έναν εκρηκτικό γύρο αντιπαράθεσης.







Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει καπνογόνα» επειδή παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές και όχι 11, λέγοντας: «Πανηγυρίζετε επειδή δεν είναι έντεκα, αλλά παραπέμπονται τέσσερις. Ζητήστε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε: «Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι με ποιον είστε;», με τον κ. Τσουκαλά να απαντά ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι» και πως «η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη - Δικαιοσύνης».







«Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, τρίχες κατσαρές», είπε και συνέχισε: «Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».



Απευθυνόμενος, μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε τη σκληρότερη επίθεση της αντιπαράθεσης: «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι».





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Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση».



Όπως υποστήριξε, ένα από τα κίνητρα ήταν «να αναγκαστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελοίο επιχείρημα της κυρίας Κοβέσι».



Σε άγρια κόντρα εξελίχθηκε η συνύπαρξη του Άδωνι Γεωργιάδη με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά , στο Action 24, με τον υπουργό Υγείας να ανεβάζει τους τόνους πριν ακόμη ο συνομιλητής του καθίσει στο πλατό.«Να ο κύριος Τσουκαλάς, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ανοίγοντας έναν εκρηκτικό γύρο αντιπαράθεσης.«Θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί κανονικά. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγατε κουβά», απάντησε ο κ. Τσουκαλάς.Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει καπνογόνα» επειδή παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές και όχι 11, λέγοντας: «Πανηγυρίζετε επειδή δεν είναι έντεκα, αλλά παραπέμπονται τέσσερις. Ζητήστε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα».Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε: «Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι με ποιον είστε;», με τον κ. Τσουκαλά να απαντά ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι» και πως «η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη - Δικαιοσύνης».Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται.«Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, τρίχες κατσαρές», είπε και συνέχισε: «Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».Απευθυνόμενος, μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε τη σκληρότερη επίθεση της αντιπαράθεσης: «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι».Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση».Όπως υποστήριξε, ένα από τα κίνητρα ήταν «να αναγκαστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελοίο επιχείρημα της κυρίας Κοβέσι».

«Είναι ο πρώτος θεσμός στον δυτικό κόσμο που διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα στην αυτοανανέωση. Ισχυρίζονται, και δεν γελάνε, ότι είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορούν να ψηφίζουν τον εαυτό τους εσαεί. Ούτε οι Ζουλού», ανέφερε.



Συνεχίζοντας τα πυρά του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη ζημία ύψους 13.000 ευρώ.«έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια ολόκληρη χώρα» και πρόσθεσε: «Εγώ θα ντρεπόμουν».



Παράλληλα, δήλωσε βέβαιος ότι και οι τέσσερις βουλευτές θα αθωωθούν πανηγυρικά, παραπέμποντας στα πορίσματα της Παρασκευής Τυχεροπούλου.



«Έβριζαν όλη μέρα εμένα που επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού είναι τώρα να μιλήσουν για τον ευρωπαϊκό θεσμό που ασχολείται με αυτές τις τρίχες; Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ευγένειες όταν βλέπω να καταπατάται η Δημοκρατία», ανέφερε.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέληξε ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «έχει πάει πάρα πολύ στραβά», προσθέτοντας πως «κάποιοι εκεί πέρα έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα και νομίζουν ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη».

17.07.2026, 09:21