ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου βάζει στο κάδρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι «4» μένουν στα ψηφοδέλτια

Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι μετά τις αρχειοθετήσεις, καλεί την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τους χαρακτηρισμούς περί «κυβέρνησης υποδίκων» και στέλνει μήνυμα ενόψει εκλογών

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το αποτύπωμά τους στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.



Στο δεύτερο, στέλνει καθαρό μήνυμα με το βλέμμα στις κάλπες: οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα δεν βγαίνουν από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.



ΠΑΣΟΚ, να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό «κυβέρνηση υποδίκων».



Η βαριά αιχμή Μητσοτάκη

Το σήμα δόθηκε από τον







Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευθιξίας και επέμεινε στην αντιστροφή της εικόνας, καθώς: «Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».



Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνά κάθε υπόνοια παρανομίας. Θέτει, όμως, ανοιχτά πλέον ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο οι χειρισμοί της τροφοδότησαν την πολιτική σύγκρουση, αφήνοντας υπουργούς και βουλευτές εκτεθειμένους επί μήνες, πριν η πλειονότητα των υποθέσεων οδηγηθεί στο αρχείο.



Κλείσιμο Χατζηδάκης: Να γνωρίζουν τις συνέπειες

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,



«Κανείς δεν ζητάει να καλυφθεί οποιαδήποτε παρανομία. Αλλά εξίσου οι ελεγκτές οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν και τις συνέπειες των πράξεών τους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτές αφορούν τόσο την προσωπική αξιοπρέπεια και τις οικογένειες των ελεγχόμενων προσώπων όσο και την πολιτική ζωή της χώρας.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έβαλε στο τραπέζι και τα ποσά που συνδέονται με τις τέσσερις υποθέσεις. Όπως ανέφερε, για τους τρεις βουλευτές η συνολική εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 7.200 ευρώ, ενώ στην τέταρτη περίπτωση δεν έχει προσδιοριστεί οικονομική βλάβη.



Σε διπλό ταμπλό μεταφέρει το Μέγαρο Μαξίμου τη μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , μετά τις εννέα αρχειοθετήσεις και τις διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος κατά τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ. Στο πρώτο, βάζει ευθέως στο κάδρο τους χειρισμούς τηςκαι το αποτύπωμά τους στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.Στο δεύτερο, στέλνει καθαρό μήνυμα με το βλέμμα στις κάλπες:δεν βγαίνουν από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.Η Ηρώδου Αττικού, περνά πλέον στην αντεπίθεση, ζητώντας και από την αντιπολίτευση, με πρώτο το, να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό «κυβέρνηση υποδίκων».Το σήμα δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο πρωθυπουργός δεν έμεινε στην επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, αλλά έβαλε για πρώτη φορά τόσο καθαρά στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», ήταν η βαριά αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος διερωτήθηκε έχοντας στραμμένο το στόχαστρό του, προς την άλλη πλευρά: «Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;»Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευθιξίας και επέμεινε στην αντιστροφή της εικόνας, καθώς: «Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνά κάθε υπόνοια παρανομίας. Θέτει, όμως, ανοιχτά πλέον ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο οι χειρισμοί της τροφοδότησαν την πολιτική σύγκρουση, αφήνοντας υπουργούς και βουλευτές εκτεθειμένους επί μήνες, πριν η πλειονότητα των υποθέσεων οδηγηθεί στο αρχείο.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης , επιβεβαίωσε με την παρέμβασή του, ότι η αναφορά του πρωθυπουργού δεν ήταν μια αποστροφή της στιγμής. «Για θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και μπορούν να επηρεάσουν τον δημόσιο βίο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να είναι προσεκτική», δήλωσε στο One.«Κανείς δεν ζητάει να καλυφθεί οποιαδήποτε παρανομία. Αλλά εξίσου οι ελεγκτές οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν και τις συνέπειες των πράξεών τους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτές αφορούν τόσο την προσωπική αξιοπρέπεια και τις οικογένειες των ελεγχόμενων προσώπων όσο και την πολιτική ζωή της χώρας.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έβαλε στο τραπέζι και τα ποσά που συνδέονται με τις. Όπως ανέφερε, για τους τρεις βουλευτές η συνολική εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε, ενώ στην τέταρτη περίπτωση δεν έχει προσδιοριστεί οικονομική βλάβη.

Ακολούθησε και το χτύπημα προς την αντιπολίτευση: «Σύσσωμη η αντιπολίτευση μας έλεγε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να λέμε ότι είναι αντιπολίτευση υποδίκων; Δεν το κάνουμε, επειδή δεν είμαστε σαν εκείνους».



Το πράσινο φως

Πίσω από τη σκληρή σύγκρουση βρίσκεται και μια καθαρή εκλογική απόφαση. Οι τέσσερις βουλευτές εξακολουθούν να υπολογίζονται κανονικά στον σχεδιασμό των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας.



Το πράσινο φως άναψε δημόσια ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς αν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι», επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.



Με τη φράση αυτή, το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθάρισε ότι η δίωξη για πλημμέλημα δεν οδηγεί αυτομάτως σε πολιτικό αποκλεισμό. Οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον πρωθυπουργό, όμως η σημερινή πρόθεση της ηγεσίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας.



Η τοποθέτηση αποκτά πρόσθετο βάρος καθώς στην Πειραιώς τα «μολύβια» έχουν ήδη πάρει φωτιά και το πρώτο μεγάλο κύμα νέων υποψηφιοτήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι τέσσερις δεν αντιμετωπίζονται ως ονόματα που πρέπει να αφαιρεθούν από τις λίστες.



Τα φώτα στον Κ. Αχ. Καραμανλή

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή. Η πρόθεση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν να τον έχει εκ νέου στο ψηφοδέλτιο των Σερρών, εφόσον και ο ίδιος επιθυμούσε να δώσει τη μάχη του σταυρού.



Ο πρώην υπουργός Υποδομών, όμως, έχει ξεκαθαρίσει από τις αρχές Απριλίου ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. «Επειδή η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές», είχε αναφέρει.



Με ανοιχτή την εκκρεμότητα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση των Τεμπών, κανείς στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν θεωρεί πιθανή μια υπαναχώρησή του. Όσοι συνομιλούν μαζί του επιμένουν ότι πρόκειται για πολιτικό που δεν απομακρύνεται από τον δημόσιο λόγο που έχει δώσει, ακόμη και αν η ηγεσία της ΝΔ θα έβλεπε θετικά την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο των Σερρών.



Η περίπτωση Παπακώστα

Η περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα έχει τη δική της πολιτική υποσημείωση. Στις 6 Απριλίου, όταν είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας της, είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετείχε στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθούσε να υπάρχει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας».



Στις 16 Ιουλίου, μετά την άσκηση δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια «όποτε διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές». Παράλληλα, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής της, δηλώνοντας αθώα και βέβαιη ότι η δικαστική διαδικασία θα αποκαταστήσει την αλήθεια.