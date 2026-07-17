Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μια λιτή δήλωση, ευχαριστώντας τα μέλη και τα στελέχη με τα οποία, όπως ανέφερε, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα
Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης.
Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία.
«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», αναφέρει στη δήλωσή του.
Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία.
«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», αναφέρει στη δήλωσή του.
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