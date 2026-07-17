Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μια λιτή δήλωση, ευχαριστώντας τα μέλη και τα στελέχη με τα οποία, όπως ανέφερε, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα