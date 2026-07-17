ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάννης Ραγκούσης ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μια λιτή δήλωση, ευχαριστώντας τα μέλη και τα στελέχη με τα οποία, όπως ανέφερε, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
39 ΣΧΟΛΙΑ
Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», αναφέρει στη δήλωσή του.
39 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης