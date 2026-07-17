ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μίλτος Ζαμπάρας
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μίλτος Ζαμπάρας
Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας γνωστοποίησε την αποχώρησή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής
Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πρωί της Παρασκευής (17/7) ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του κόμματοςΜίλτος Ζαμπάρας με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστή την ανεξαρτητοποίηση του.
Στην επιστολή του ο Μίλτος Ζαμπάρας μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σήμερα, ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χθες Πέμπτη γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους οι: Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.
Στην επιστολή του ο Μίλτος Ζαμπάρας μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σήμερα, ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χθες Πέμπτη γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους οι: Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.
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