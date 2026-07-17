Άδωνις Γεωργιάδης από το Σισμανόγλειο: «Το προσωπικό έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία, στις 10 Οκτωβρίου τα εγκαίνια»
Άδωνις Γεωργιάδης από το Σισμανόγλειο: «Το προσωπικό έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία, στις 10 Οκτωβρίου τα εγκαίνια»
Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να επιβλέψει τις εργασίες αποκατάστασης 8 ημέρες μετά τον εμπρησμό
Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/07) ο Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να ελέγξει πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν πριν 8 ημέρες από τον εμπρησμό του 74χρονου.
Ο Υπουργός Υγείας, σε μήνυμά του στα social media ανέφερε πως σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο το «νέο Σισμανόγλειο» με τα εγκαίνιά του να αναμένονται στις 10 Οκτωβρίου ενώ έκανε λόγο για μια «ατυχία».
Στην συνέχεια, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, για τις ενέργειες του το βράδυ που εκδηλώθηκε η φωτιά καθώς όπως σημείωσε «έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία».
Στα πλάνα του βίντεο, φαίνεται ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιθεωρεί τους χώρους του νοσοκομείου και να συνομιλά με τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ενώ ακούγεται να λέει: «Οκτώ μέρες μετά από αυτή τη φοβερή πυρκαγιά που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους ήρθα να δω: Πρώτον, πώς πάνε τα έργα αποκατάστασης. Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Θα την κάνουμε σύντομα καινούργια. Πώς πάει η μετεγκατάσταση των ασθενών στην παλιά παθολογική κλινική, την οποία τώρα ανοίξαμε για να λειτουργήσει και να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Πάει αρκετά καλά, λειτουργεί. Και πώς πάνε οι γενικές εργασίες αναβάθμισης του νοσοκομείου που όλο προχωράνε. 10 Οκτωβρίου θα κάνουμε τεράστια εγκαίνια εδώ στο Σισμανόγλειο που το κάναμε, όπως μπορείτε να δείτε, ένα καινούργιο νοσοκομείο. Μέσα και έξω ολοκαίνουργιο. Είχαμε μια ατυχία. Θέλω γι' άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη Διοίκηση αλλά κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου. Που εκείνο το βράδυ έσωσε, όχι το Υπουργείο Υγείας, όχι τους ανθρώπους αυτούς καθ' αυτούς, όχι το νοσοκομείο, την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία».
Ο Υπουργός Υγείας, σε μήνυμά του στα social media ανέφερε πως σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο το «νέο Σισμανόγλειο» με τα εγκαίνιά του να αναμένονται στις 10 Οκτωβρίου ενώ έκανε λόγο για μια «ατυχία».
Στην συνέχεια, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, για τις ενέργειες του το βράδυ που εκδηλώθηκε η φωτιά καθώς όπως σημείωσε «έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία».
«Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο Σισμανόγλειο»Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης από την επίσκεψή του στο Σισμανόγλειο έγραψε: Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης του Νοσοκομείου που κάνουμε. Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο».
Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και… pic.twitter.com/ZHfBfy7dB8— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 17, 2026
Στα πλάνα του βίντεο, φαίνεται ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιθεωρεί τους χώρους του νοσοκομείου και να συνομιλά με τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ενώ ακούγεται να λέει: «Οκτώ μέρες μετά από αυτή τη φοβερή πυρκαγιά που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους ήρθα να δω: Πρώτον, πώς πάνε τα έργα αποκατάστασης. Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Θα την κάνουμε σύντομα καινούργια. Πώς πάει η μετεγκατάσταση των ασθενών στην παλιά παθολογική κλινική, την οποία τώρα ανοίξαμε για να λειτουργήσει και να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Πάει αρκετά καλά, λειτουργεί. Και πώς πάνε οι γενικές εργασίες αναβάθμισης του νοσοκομείου που όλο προχωράνε. 10 Οκτωβρίου θα κάνουμε τεράστια εγκαίνια εδώ στο Σισμανόγλειο που το κάναμε, όπως μπορείτε να δείτε, ένα καινούργιο νοσοκομείο. Μέσα και έξω ολοκαίνουργιο. Είχαμε μια ατυχία. Θέλω γι' άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη Διοίκηση αλλά κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου. Που εκείνο το βράδυ έσωσε, όχι το Υπουργείο Υγείας, όχι τους ανθρώπους αυτούς καθ' αυτούς, όχι το νοσοκομείο, την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία».
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