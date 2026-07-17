Άδωνις Γεωργιάδης από το Σισμανόγλειο: «Το προσωπικό έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία, στις 10 Οκτωβρίου τα εγκαίνια»

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και… pic.twitter.com/ZHfBfy7dB8