Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών, έκανε τη ΝΔ κάτι σε Ποταμο-ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά γιατί θα πει «όχι» στη Νέα Δημοκρατία σημείωσε:«Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε Ποταμο-ΠΑΣΟΚ, κάτι τέτοιο. Το έχει πάει πιο κεντροαριστερά.. Δεν έφερε ο κ. Τσίπρας τον νόμο για τα ομόφυλα, ούτε τον γάμο, ούτε τριπλασίασε τις νομιμοποιήσεις μεταναστών».