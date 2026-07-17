Παύλος Γερουλάνος: Η δυσλεξία, η γνωριμία με τον Παπανδρέου και τα πειράγματα από τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά

Για τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά

Για τη συγγενική του σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ξάδελφός του, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ότι αποφεύγουν να συζητούν συχνά για την πολιτική.«Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτησα. Του λέω εγώ ξεστράτησα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν. Εσείς παντρευτήκατε κάτι Μεσσήνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη πλευρά», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για πείραγμα. «Με πειράζει, δεν το εννοεί», πρόσθεσε.Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει», ενώ εκτίμησε πως αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί, όπως είπε, «εύστοχη κριτική» στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα.Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε: «Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός εάν έκανε μια άλλη αλλαγή».