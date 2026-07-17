Παύλος Γερουλάνος: Η δυσλεξία, η γνωριμία με τον Παπανδρέου και τα πειράγματα από τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά
Παύλος Γερουλάνος: Η δυσλεξία, η γνωριμία με τον Παπανδρέου και τα πειράγματα από τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά
Μου έλεγαν «καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα», σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του
Μια διαφορετική συνέντευξη, όπου πέρα από τα πολιτικά αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικές πτυχές της ζωής τους και της παιδικής του ηλικίας παραχώρησε ο βολευτής Α' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.
Μιλώντας για τα χρόνια του στο σχολείο, ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως είπε, εκείνη την εποχή σε κατέτασσε σε κατηγορίες. «Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24.
«Τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει για να εκπαιδευτείς. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που πιθανότατα να είχα εγώ τότε και το ανακάλυψα μέσα από τα παιδιά μου. Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος. Και ευτυχώς μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει. Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κατέτασσαν . Είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους. Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα. Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις που μπορείς να δοκιμάσεις και μετά θα τις κάνεις καλύτερες. Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε πως στην «Ελλάδα έχουμε εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας ταιριάζει».
Μιλώντας για τα χρόνια των σπουδών του στις ΗΠΑ, ο Παύλος Γερουλάνος αποκάλυψε ότι εκεί γνώρισε τον Γιώργο Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. «Ναι, εκεί, στα μεταπτυχιακά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους προσδιορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική. «Δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση. Μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό. Η σχέση μας είναι εποικοδομητική και μακροχρόνια», σημείωσε.
Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του, είπε πως παραμένει «πνεύμα αντιλογίας», όπως ήταν και όταν ήταν μικρός, αν και πλέον έχει μάθει να το διαχειρίζεται πολύ καλύτερα.
Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από την παιδική του ηλικία, αποκαλύπτοντας ότι σε ηλικία πέντε ετών υποβλήθηκε σε επέμβαση για ωτίτιδα, κατά την οποία, όπως είπε χαριτολογώντας, «μου μάζεψαν το ένα αυτί κατά λάθος», με τις αδελφές του να συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τον πειράζουν γι' αυτό.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Λάρα, λέγοντας πως εκείνη τον γνωρίζει «από την καλή και από την ανάποδη», ενώ συμπλήρωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του.
Τέλος, τόνισε πως από μικρός είχε πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία. «Το άδικο με προσέβαλε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα στοιχείο του χαρακτήρα του που, όπως είπε, τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα.
Μιλώντας για τα χρόνια του στο σχολείο, ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως είπε, εκείνη την εποχή σε κατέτασσε σε κατηγορίες. «Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24.
«Τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει για να εκπαιδευτείς. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που πιθανότατα να είχα εγώ τότε και το ανακάλυψα μέσα από τα παιδιά μου. Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος. Και ευτυχώς μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει. Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κατέτασσαν . Είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους. Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα. Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις που μπορείς να δοκιμάσεις και μετά θα τις κάνεις καλύτερες. Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε πως στην «Ελλάδα έχουμε εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας ταιριάζει».
Μιλώντας για τα χρόνια των σπουδών του στις ΗΠΑ, ο Παύλος Γερουλάνος αποκάλυψε ότι εκεί γνώρισε τον Γιώργο Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. «Ναι, εκεί, στα μεταπτυχιακά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους προσδιορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική. «Δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση. Μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό. Η σχέση μας είναι εποικοδομητική και μακροχρόνια», σημείωσε.
Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του, είπε πως παραμένει «πνεύμα αντιλογίας», όπως ήταν και όταν ήταν μικρός, αν και πλέον έχει μάθει να το διαχειρίζεται πολύ καλύτερα.
Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από την παιδική του ηλικία, αποκαλύπτοντας ότι σε ηλικία πέντε ετών υποβλήθηκε σε επέμβαση για ωτίτιδα, κατά την οποία, όπως είπε χαριτολογώντας, «μου μάζεψαν το ένα αυτί κατά λάθος», με τις αδελφές του να συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τον πειράζουν γι' αυτό.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Λάρα, λέγοντας πως εκείνη τον γνωρίζει «από την καλή και από την ανάποδη», ενώ συμπλήρωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του.
Τέλος, τόνισε πως από μικρός είχε πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία. «Το άδικο με προσέβαλε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα στοιχείο του χαρακτήρα του που, όπως είπε, τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα.
Για τον ξάδερφό του Αντώνη ΣαμαράΓια τη συγγενική του σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ξάδελφός του, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ότι αποφεύγουν να συζητούν συχνά για την πολιτική.
«Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτησα. Του λέω εγώ ξεστράτησα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν. Εσείς παντρευτήκατε κάτι Μεσσήνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη πλευρά», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για πείραγμα. «Με πειράζει, δεν το εννοεί», πρόσθεσε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει», ενώ εκτίμησε πως αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί, όπως είπε, «εύστοχη κριτική» στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα.
Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε: «Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός εάν έκανε μια άλλη αλλαγή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα